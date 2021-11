Keren, Shelly dan Sindi Mahasiswa UBB Boyong Medali Emas dari Ajang Internasional

BANGKAPOS.COM -- Prestasi membanggakan di ajang internasional berhasil ditorehkan oleh dua mahasiswi Universitas Bangka Belitung.

Dua mahasiswi Program Studi Kimia Shelly Victory dan Sindi Atika Puteri ini berhasil memboyong medali emas di Event Global Competition for Life Sciences (Glocolis)(26/11/21) kemarin

Event Glocolis yang diselenggarakan atas kerjasama FKG Universitas Brawijaya, IYSA, i3L, dan RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología Mexico ini merupakan event perdana yang diikuti oleh para peserta dari 15 negara.

Shelly Victory dan Sindi Atika Puteri tak menyangka berhasil meraih kemenangan, sebab awalnya hanya ingin mengasah diri dan mencari pengalaman.

Riset yang ditampilkannya berhubungan dengan pandemi Covid-19, di mana mereka mengubah limbah masker menjadi mikropartikel.

Tak mudah, penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, ternyata berkali-kali pernah gagal karena kurang tepat menggunakan metode.

Namun dengan ketekunan dan keyakinan, dua mahasiswi bimbingan dari Verry Andre Fabiani ini berhasil memberikan yang terbaik dan mengharumkan almamater tercinta.

Tak hanya penelitian yang gagal sampai tujuh kali, kendala lain diakui Shelly, bagaimana membagi waktu dengan tepat.

Pasalnya mereka berdua ini merupakan mahasiswi semester 7 yang juga sedang sibuk mengeluti skripsi.

“Alhamdulilah, kami tidak menyangka dan tentunya senang, kami sebenarnya tidak ada target dapat emas, mengingat ini pertama kali kami ikut ajang berskala internasional," ungkap Shelly saat dihubungi Bangkapos.com, Senin (29/11/2021).

Diceritakan, saat mengikuti perlombaan mereka melewati tahap presentasi hasil riset dan menyajikan paper berjudul The Ytilization of Polypropylene in Medical Mask Waste as Microparticles to Strive SDG 12.

"Waktu itu, kita presentasi lewat virtual, ada dua juri, satu dari Indonesia dan satu dari luar negeri," kata anak pertama dari dua bersaudara ini.

Diakuinya gadis berasal dari Belitung ini, sebelumnya dia pernah mengikuti lomba hanya skala nasional.

"Ada kemarin beberapa kali ikut, kalau sering itu tidak juga, pernah juara III dan juara harapan beberapa waktu lalu hanya sekedar lomba mengutarakan gagasan, tidak sampai riset," kata Selly.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita