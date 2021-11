PT Timah Tbk Sabet Dua Penghargaan Indonesia Best BUMN Award 2021

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Timah Tbk meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Best BUMN Award 2021 "Building Back Better" yang diselenggarakan Warta Ekonomi melalui virtual zoom, pada Rabu (24/11/2021).

Emiten Berkode TINS ini menyabet dua penghargaan yakni kategori Mineral and Coal Industry yakni Very Good Financial Performance of Indonesia Best BUMN Award 2021 dan Pandemic Covid-19 Response Programs.

Penghargaan diberikan langsung secara virtual oleh CEO and Chief Editor Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan kepada Direktur Pengembangan Usaha PT TIMAH Tbk, Alwin Albar dan disaksikan oleh Founder and Commissioner Warta Ekonomi, Fadel Muhammad dan Menteri BUMN periode 1998-1999, Tanri Abeng.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan menyampaikan dalam memberikan penghargaan ini pihaknya menggunakan metodologi penelitian desk research deskriptif kuantitatif dengan aspek penilaian laporan keuangan 2020-2021, laporan keberlanjutan tahun 2020 dan laporan tahunan 2020.

Selain itu, pihaknya juga menggunakan metodologi penelitian desk research deskriptif kualitatif yakni media monitoring Boolean Technique yang dilakukan untuk mengetahui inovasi produk dan jasa yang menjadi keunggulan perusahaan berdasarkan pemberitaan positif dari beberapa media mainstream di Indonesia.

"Dalam melakukan media monitoring untuk kebijakan stategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk atau jasa, strategi bisnis, integrasi atau ekspansi bisnis. Tim peneliti warta ekonomi membaginya dalam katagori digital innovation, bussiness strategy innovation, product development innovation, innovation to support small medium enterprises dan innovation in Covid-19 prevention," katanya dalam rilis, Senin (29/11/2021).

Sebelum menyerahkan penghargaan kepada PT Timah Tbk, Muhammad Ihsan menyampaikan PT Timah Tbk dalam quartal tiga berhasil meraih laba sebesar Rp 612 miliar naik 340 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam catatan Warta Ekonomi, PT Timah Tbk melakukan sejumlah aksi dengan menyelenggarakan vaksinasi massal bagi masyarakat di wilayah operasional hingga ke Pulau, menyerahkan 100 ton oksigen, dan menyediakan sarana kesehatan melalui anak usaha PT RSBT untuk menangani pasien covid-19.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan Usaha PT TIMAH Tbk, Alwin Albar memberikan apresiasi kepada Warta Ekonomi yang telah menyelenggarakan event ini.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada PT TIMAH Tbk, ini suatu kehormatan buat kami" ujar Alwin.

Alwin juga menyampaikan bahwa dua penghargaan yang diterima menjadi pemicu semangat untuk terus berupaya meningkatkan kinerja terbaik dan terus berkontribusi kepada masyatakat.

"Dua penghargaan yang diterima tentunya menjadi pemicu semangat kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja keuangan perseroan dan ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian di Indonesia dan daerah-daerah operasional perusahaan," katanya.

Selain itu, Alwin menambahkan dalam kondisi Covid 19 ini, PT TIMAH Tbk juga terus berkomitmen untuk berperan aktif guna memutuskan rantai penyebaran covid 19.

"Semoga apa yang diberikan PT TIMAH Tbk bermanfaat bagi masyarakat disekitar wilayah operasional Perusahaan", harap Alwin. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)