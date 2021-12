Peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia, 3 Tahun Terakhir Jumlah Kasus HIV/AIDS di Bangka Belitung Menurun

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setiap 1 Desember diperingati Hari HIV/AIDS Sedunia (HAS). Tahun ini HAS dirayakan dengan bertemakan akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS.

WHO menyerukan para pemimpin global dan warga dunia untuk bersatu menghadapi ketidaksetaraan yang mendorong untuk menjangkau orang-orang yanh masih belum menerima layanan pengobatan HIV/AIDS.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah penderita HIV/AIDS mengalami penurunan tiga tahun terakhir ini.

Dimulai pada 2019 penderita HIV/AIDS di Babel berjumlah 250 orang, 2020 berjumlah 221 orang dan 2021 hingga September 2021 berjumlah 121 orang.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Evalusi, mengatakan dalam memperingari Hari AIDS Sedunia (HAS) diperuntukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami secara benar apa itu HIV/AIDS.

Evalusi menambahkan, saat ini percepatan pencapaian three zero menjadi keharusan pemerintah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS yang meliputi, zero infeksi baru, zero kematian, zero stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS di tahun 2030.

"Pada peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) ini, semoga dapat mempercepat pencapaian three zero tersebut, itu yang kita harapkan. Sementara untuk kegiatan dalam peringatan HAS kali ini, tidak ada peringatan secara besar seperti tahun sebelumnya, karena pandemi belum berakhir. Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19 yang masih belum berakhir," kata Evalusi kepada Bangkapos.com, Rabu (1/12/2021).

Selain itu, selama pandemi Covid-19 yang telah berjalan dua tahun, Evalusi mengatakan setiap layanan yang ada terus memberikan pelayanan kepada pasien HIV/AIDS termasuk pengobatan dan deteksi dini.

"Saya berharap pada momentum peringatan hari AIDS sedunia ini para pasien tetap terus bersemangat menjalankan pengobatan secara rutin dan teratur agar virus dapat tersupresi dan tentunya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pasien dapat produktif," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)