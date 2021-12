Antara Membumikan Literasi, Agenda Setting, dan Tulisan yang Menjual

Jika kita sudah mampu menertawakan tulisan kita di masa lalu, berarti kita sudah jauh lebih baik dalam menulis (ITJ:2021)

LITERASI yang berasal dari bahasa Latin littera (huruf), didefinisikan dalam Dictionary by Merriam-Webster sebagai the quality or state of being literate and how to use literacy in a sentence.

Literasi ini mengalami perluasan makna dan dipahami sebagai istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga literasi ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa (https://id.wikipedia.org).

Literasi dalam arti luas juga disampaikan oleh Education Development Center sebagaimana dikutip oleh Wikipedia, yaitu mencakup kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya, tidak hanya kemampuan baca tulis belaka.

Di luar kalangan jurnalis yang memang bertugas menulis (dalam arti luas), tugas atau bahkan kewajiban menulis yang dahulunya hanya berputar di kalangan akademisi atau pengajar saja, tugas ini sekarang merambah pula ke institusi dan circle lainnya, termasuk institusi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya justru bukan membuat tulisan atau publikasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung (Kanwil DJPb Provinsi Babel) sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan termasuk salah satunya, di mana salah satu key performance indicator (KPI) pejabat eselon 3 dan 4 yaitu pejabat administrator maupun pengawasnya adalah pemenuhan tugas literasi.

Tugas ini tidak cukup hanya dipenuhi dengan menulis dan mengirimkannya ke pengelola kinerja institusi, namun juga disertai ketentuan harus dimuat di media, minimal media cetak atau elektronik setempat. Makin tinggi cakupan media dan makin berkelas medianya, makin tinggi pula nilai yang diperoleh pegawai yang bersangkutan. Jenis tulisannya pun dipersyaratkan berupa artikel atau bahkan opini sehingga tidak hanya sekadar berupa berita atau bahkan caption di media sosial semata.

Seberapa penting tugas ini hingga dilekatkan pada KPI pegawai DJPb, tidak lepas dari tugas penting yang diemban oleh pegawai Kementerian Keuangan di mana Menteri Keuangan merupakan Chief Economist Officer. Hal tersebut tidak lepas dari amanat dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, di mana Menteri Keuangan yang merupakan pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada dasarnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu, setiap menteri/pimpinan lembaga merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Kemampuan literasi mutlak diperlukan oleh seluruh pegawai yang berada di bawah Menteri Keuangan, mengingat edukasi agar satuan kerja instansi vertikal maupun pemerintah daerah melek keuangan negara turut menjadi bagian dari tugas mereka.

Tidak heran jika tak hanya Indonesia yang memandang penting urgensi dimilikinya kemampuan literasi, UNESCO sebagai organisasi internasional yang menggeluti bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan sebagaimana dikutip dalam ultimagz.com memandang pentingnya pengaruh literasi dalam kompetensi akademik, institusi, dan nilai-nilai budaya.