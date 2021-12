Kabar Terbaru Donna Agnesia Setelah Dilarikan ke Rumah Sakit, Istri Darius Sinathrya Didoakan Sembuh

BANGKAPOS.COM -- Presenter ternama Donna Agnesia masih terbaring di ranjang rumah sakit.

Diketahui, Donna Agnesia istri Darius Sinathrya mengalami demam tinggi hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit baru-baru ini.

Tak hanya artis Donna Agnesia, putri mereka pun juga jatuh sakit

Kabar Donna Agnesia dan Sabrina Sinathrya sakit itu terungkap saat Darius memposting potret keduanya.

Terbaru, Darius Sinathrya mengunggah foto istrinya yang tampak pucat.

Unggahan itu di akun Instagram Darius Sinathrya.

Tampak, Donna tengah berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan yang diinfus.

Sedangkan Darius membaringkan kepalanya di atas tubuh Donna Agnesia.

Sebagaimana dikutip oleh Bangkapos.com, Minggu (5/12/20210 dalam keterangan unggahan foto itu, Darius juga meminta maaf kepada sang istri lantaran tak bisa lama-lama mendampinginya selama di rumah sakit.

"Maaf yaa cuma bisa nemenin sebentar hari ini, tapi seneng bisa ngobrol, mijitin & meluk kamu lagi I love you so much sayang @dagnesia," tulis Darius.