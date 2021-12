IAIN SAS Babel Laksanakan Kegiatan Benchmarking ke UIN Raden Intan Lampung

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melaksanakan benchmarking ke UIN Raden Intan Lampung tentang tata kelola ORMAWA yang berlangsung di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis, (2/12)

Benchmarking ini bertujuan mencari model pembelajaran maupun kepelatihan yang mampu merespon roadmap UIN Raden Intan Lampung, menjadikan Green Campus.

Kegiatan ini diikuti oleh 27 orang peserta, yaitu SEMA, DEMA, DEMA Fakultas, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung beserta jajaran-jajarannya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN SAS BABEL, Dr. Janawi, M.Ag langsung memimpin kegiatan benchmarking mencari langkah-langkah strategis yang dikembangkan UIN RIL dalam pembinaan ORMAWA.

Dalam arahannya, janawi mengatakan bahwa study komparasi (benchmarking) ini sangatlah penting agar dapat mencari pola yang tepat pembinaan maupun pelatihan ormawa.

Diharapkan mendorong perubahan mindset pola pelatihan maupun pembinaan yang bereputasi di UIN Raden Intan Lampung”, ujar Janawi.

Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UIN Raden Lampung, Prof. Wan Jamaluddin , M.ag menyampaikan selamat datang di UIN Raden Lampung, dan tak lupa bahwa sekarang ini, cerminan masa depan bangsa tergambar dari para aktivitas akademik mengelola organisasi yang produktif, kreatif dan berpikir out of the box, Ujar Jamaluddin.