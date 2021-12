Jarang Disorot Rizky Hanggono Berstatus Duda Selama 2 Tahun, Kini Gandeng Kekasih Terpaut Usia Jauh

BANGKAPOS.COM - Bintang film Rizky Hanggono saat ini menyandang status duda setelah bercerai dengan Roro Maheswari Yakti selama 2 tahun.

Bintang film ini mengakui bahtera pernikahannya bersama Roro Maheswari Yakti sudah kandas di akhir 2019.

"Saya sudah uhuy (bercerai)," kata Rizky Hanggono disela gala premiere film Kurindu Natal Keluarga: Santa Claus Dari Jakarta? di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2021).

Meski sudah bercerai, aktor berusia 41 tahun itu tetap berkomunikasi baik dengan Roro Maheswari Yakti.

"Komunikasi aman dan nggak dipersulit. Nggak ada yang harus dipermasalahkan," ucap Rizky Hanggono.

"Selebihnya life must go on. Fokus bekerja untuk anak dan masih butuh uang buat mereka," lanjutnya.

"Harapan gue cuma satu untuk anak-anak, menjadi pribadi yang lebih baik dari ayahnya," kata Rizky Hanggono.

Setelah cerai dari Roro Maheswari Yakti, Rizky Hanggono mencoba tetap bertahan hingga terus bekerja serta bermanfaat untuk orang-orang didekatnya.

Rizky Hanggono menikahi Roro Maheswari Yakti di tahun 2017.

Selama tiga tahun menikah, Rizky Hanggono dan Roro Maheswari Yakti dikaruniai dua anak bernama Rayan Aditya Rasyid dan Raufan Danadipa Ihsan.