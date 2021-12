Banyak yang Tak Tahu Maria Vania Fobia Air di Balik Kebiasaan Rajin Olahraga

BANGKAPOS.COM - Presenter Maria Vania rupanya memiliki fobia air.

Hal itu terungkap dari perbincangannya dengan Bima Aryo di kanal Youtube Maria Vania.

Awalnya Bima Aryo berterus terang memiliki fobia atau ketakutan berlebih terhadap ketinggian, ruang sempit, takut gelap, kecoa dan hantu.

Namun presenter My Trip My Advanture yang kini menekuni Youtube Kretek Abal-abal ini berhasil mengalahkan semua ketakutannya.

"Masing-masing ketakutan aku lawan, sampai aku ke kuburan, kecoa aku perhatiin aku angkat. Nonton horor nyari yang terseram, ketinggian aku sampai manjat menara. Takut ruang sempit, aku masuk ke bagasi mobil sampai temenku bukain dan nanyak 'are you okay?," kenang Bima Aryo di Youtube Maria Vania seperti dikutip Bangkapos.com (10/11/2021)

Pengalaman Bima Aryo membuat Maria Vania tercengang

"Jadi rasa takut tu harus kita lawan," ujar Maria Vania setelah mendengar pengakuan Bima Aryo

"Lawan, jangan sampai itu menghambat kita melakukan sesuatu," balas pria berperawakan plontos itu.

Maria Vania lakukan stretching kepada Bima Aryo (Youtube/Maria Vania)

Namun tak lama, Bima Aryo membongkar ketakutan Maria Vania yang tak banyak diketahui orang.

Siapa sangka Maria Vania yang dikenal rajin olahraga ternyata fobia air