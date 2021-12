Inilah Beda Aturan Karantina yang Dijalani Ayu Ting Ting dan Rachel Vennya Sepulang dari Luar Negeri

BANGKAPOS.COM - Artis Ayu Ting Ting diketahui tengah menjalani karantina sepulangnya ia dari Amerika Serikat untuk berlibur dan nonton konser BTS.

Ada aturan yang mengharuskan Ayu Ting Ting menjalankan kewajiban karantina tersebut.

Aturan yang relatif sama dengan yang seharusnya dijalani Rachel Vennya beberapa waktu lalu hingga mendapat sorotan.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, publik tengah dihebohkan dengan kabar Rachel Vennya kabur dari karantina setelah bepergian dari Amerika Serikat.

Ayu Ting Ting memang sempat berada di Amerika Serikat saat virus covid-19 varian Omicron tengah menghantui masyarakat dunia.

Dilansir Grid Hot pemerintah Indonesia pun telah melakukan upaya pencegahan atas hadirnya varian baru covid-19 ini.

Konon, ada perubahan aturan karantina yang berbeda antara yang dialami Rachel Vennya dan yang kelak harus dijalani Ayu Ting Ting.

Di lain sisi, kabarnya Ayu Ting Ting akan berada di Amerika Serikat selama 4 hari, dengan total perjalanan pulang pergi menjadi 7 hari.

"Jadi kami berangkat ke New York tanggal 26, di LA lumayan lama sampai tanggal 7 baru balik ke Indonesia. Jadi di New York empat hari," ucap Ayu Ting Ting dari kanal YouTube Qiss You TV, Kamis (2/12/2021).

Janda satu anak ini sendiri merasa tak nyaman lantaran ada kabar tentang virus covid-19 varian Omicron ini.