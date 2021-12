Direktur Utama Bank Sumsel Babel Raih Top 100 CEO 2021 dan Bankers Of The Year

Dirut Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin saat menerima penghargaan TOP 100 CEO Of The Year 2021 dan Bankers Of The Year 2021 dari Majalah Infobank, selasa, (14/12) di Shangrilla Hotel Jakarta

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hingga triwulan ke 3 tahun 2021, Bank Sumsel Babel mencatat pertumbuhan laba bersih secara year on year sebesar 8% atau RP 465.2 Miliar, Penyaluran Kredit tumbuh 6% menjadi Rp 18.3 T dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 5% menjadi Rp 26.3 T.

Atas torehan kinerja yang baik di tengah pandemi, rentetan penghargaan diberikan kepada Bank Sumsel Babel mulai Best Overall Performance, The Best TOP BUMD 2021, Gold Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2021, Trusted Company dari Corporate Governance Perception Index (CGPI ) tahun 2021 dan penghargaan-penghargaan lainnya yang telah diraih sepanjang tahun 2021.

Kinerja dan prestasi Bank Sumsel Babel yang gemilang menghantarkan Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin meraih TOP 100 CEO Of The Year 2021 dan Bankers Of The Year 2021 dari Majalah Infobank, selasa (14/12) di Shangrilla Hotel Jakarta.

Acara dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno dan seluruh CEO dari Perbankan di Indonesia.

“ kami meyakini bahwa kolaborasi antara Kementrian Pariwisata dan Ekonomikreatif Republik Indonesia dengan Mitra Perbankan merupakan kolaborasi yang strategis demi kebangkitan ekonomi Indonesia” ungkap Sandiaga Uno dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker pada acara yang bertajuk Covid-19 and Megatrends Globally Leading Through Uncertainty 2022.

“Penghargaan ini di dedikasikan untuk seluruh Insan Bank Sumsel Babel yang tak pernah lelah menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Nasabah walau ditengah pandemi seperti sekarang ini.

Semoga prestasi ini dapat memberikan motivasi yang lebih besar untuk terus berkembang membawa Bank Sumsel Babel menjadi yang terbaik” ungkap Achmad Syamsudin pada acara Penganugerahan TOP 100 CEO Of The Year Tahun 2021 di Hotel Shangrilla Jakarta. (*)