Pandai Mix and Match, Ini Deretan Gaya OOTD Ala BCL yang Fashionable Bukan Main

BANGKAPOS.COM - Bunga Citra Lestari alias BCL dikenal sebagai salah satu artis Indonesia yang kerap tampil dengan gaya fashionable.

Meski di usia yang tak terlalu muda, tapi entah mengapa BCL semakin terlihat cantik dan segar.

Dia terlihat selalu memesona di berbagai kesempatan, baik on air maupun off air.

Paras cantik dan pandai mix and match membuat penampilannya selalu trendy dan terlihat OOTD (Outfit Of The Day)

Pantas saja, Ibunda Noah ini tak pernah gagal menyita perhatian publik.

Style-nya bisa dikatakantak kalah dengan remaja usia belasan tahun.

Tak ayal setiap postingan yang diunggahnya di media sosial selalu berhasil mencuri perhatian dan menuai banyak reaksi.

Seperti beberapa postingan dirinya berikut ini, yang disorot memiliki gaya kece ala remaja.

Cantiknya pakai mini dress tanpa lengan

Dibagikan BCL pada 12 Maret 2021 tampak dirinya sedang menggunggah OOTD-nya di dalam ruangan.