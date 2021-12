Polres Bangka Selatan Genjot Target Vaksinasi Covid-19, Datangi Rumah Warga Door to Door

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polres Bangka Selatan laksanakan jemput bola dengan cara mendatangi kediaman masyarakat door to door yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi covid-19 dosis pertama.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengejar mempercepat capaian target vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen dari Pemerintah Pusat.

Lantaran saat ini, di Kabupaten Bangka Selatan baru mencapai 69,83 persen vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Kepolisian Resort (Kapolres) Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan mengerahkan seluruh satuan kerja (satker) dan Polsek jajaran melakukan jemput vaksinasi terhadap masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama.

“Kami melakukan jemput bola vaksinasi Covid-19, ini dilakukan setelah Polres Bangka Selatan telah mengantongi identitas by name by address, masyarakat yang belum disuntik vaksin pertama,” kata AKBP Joko Isnawan, Rabu (15/12/2021).

Dirinya mengatakan setelah nama sudah didatangi anggota, maka penyaluran vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan lebih mudah.

Jika ada masyarakat yang menolak divaksinasi dengan alasan penyakit bawaan, maka pihaknya akan mengajak petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Serbuan vaksinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 hingga 70 persen yang di mana saat ini baru 69,83 persen,” ucapnya.

Oleh karena itu, Jokis sapaan akrabnya Joko Isnawan mengajak masyarakat jangan takut di vaksin karena vaksin aman dan halal.

Tidak hanya itu, kapolres juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu.

(Bangkapos.com/Yuranda)