Remaja dan Sindrom FOMO

DEWASA ini, kebutuhan akan gadget sangat mendominasi. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya tak ada yang tidak mengenal dan membutuhkan gadget, khususnya ponsel. Dan pola interaksi dengan ponsel yang mendominasi hampir 24 jam dalam sehari sangat memengaruhi pola pikir dan cara memandang permasalahan dalam hidup.

Teknologi komunikasi kini memberikan kemudahan kita untuk mengaksesnya lewat gadget. Gadget adalah elektronik yang gampang dibawa dan memiliki fungsi khusus, misalnya berbagi informasi, berbisnis, melihat berita yang viral, berkomunikasi dan lainnya. Kini gadget menjadi alat yang mudah, efisien, cepat dan praktis dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam satu kali jentikan jari. Fitur-fitur yang melengkapi gadget saat ini seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok hingga game online makin meningkatkan minat kita terhadap gadget.

Tidak bisa dimungkiri, kita sangat terbantu dengan adanya teknologi ponsel pintar di era abad 21 ini. Kita bisa menjangkau semua yang kita inginkan dalam sekali jentikan jari. Semua wilayah di pelosok dunia mana pun bisa kita jelajahi dan lihat melalui ponsel pintar, tanpa harus beranjak dari tempat duduk kita.

Kondisi selama pandemi Covid-19 yang mengharuskan anak sekarang, khususnya dari pelajar hingga mahasiswa, mengakses pembelajaran di rumah. Dengan demikian, interaksi dengan gadget makin intens dan tidak bisa dibatasi.

Penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan untuk mengusir kejenuhan mau tidak mau terpapar penggunaan gadget ini. Oleh karena keterikatan dengan gadget, mereka rentan mengalami gangguan yang dinamakan sindrom FOMO (Fear of Missing Out) hingga adiksi gadget yang lebih kronis.

FOMO menurut DR Andrew Przybylski dalam Oxford English Dictionary mengatakan defInisinya secara spesifik: " The apprehension when others might be having rewarding experiences from which one is absent", yang dalam bahasa sederhananya adalah sebuah fenomena di mana kita merasa khawatir jika orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan dalam hidup.

Menurut Merriam (webster Dictionary) FOMO adalah: "Fear of not being included in something (such as in interesting or enjoyable in activity), that others are experiencing, yang dapat diartikan dalam definisi sederhana yaitu merasa takut dan khawatir ketika kita tidak terlibat dalam kesenangan dan aktivitas orang lain.

Secara sederhana FOMO dapat diartikan sebagai perasaan cemas dan khawatir yang terjadi terus- menerus ketika orang lain mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak terlibat dan berada di situ.

Laporan data statistik (2020) mencatat adiksi pengguna media sosial di kalangan remaja seluruh Indonesia menduduki peringkat kedua yaitu 30,3 persen. Di mana pengguna laki-laki berumur 18-24 tahun dan perempuan masing-masing adalah 16,1 persen dan 14,2 persen. Bisa dilihat usia yang menduduki peringkat kedua dari data di atas adalah kalangan pelajar dan mahasiswa yang seharusnya lebih fokus pada pendidikan dan karya.

Penelitian di Amerika membuktikan ada sebanyak 24 persen remaja yang menghabiskan waktunya 8-12 jam setiap harinya. Jika dibandingkan dengan pengguna di Indonesia maka hasilnya tentu akan lebih mencengangkan.