Kelakuan Netizen Indonesia Serbu Akun Jurnalis Asing, Dikira Milik Laura Anna, Ternyata Salah Server

BANGKAPOS.COM - Ada-ada saja kelakuan netizen Indonesia.

Mereka menyerbu akun jurnalis asing yang dikira milik Laura Anna.

Ternyata para netizen Indonesia ini salah server.

Ya, akun Instagram milik seorang jurnalis cewek bernama Anna Laura tiba-tiba saja diserbu sama netizen Indonesia.

Banyak yang menyangka kalo akun Instagram @anna.laura merupakan akun milik selebgram Laura Anna yang saat bersamaan dikabarkan meninggal dunia.

Sebuah akun @vaguehuman membagikan kejadian lucu itu di TikToknya.

Sambil menyertakan halaman profil Instagram @anna.laura, dia juga menyatakan sebuah keterangan mengenai kesalahpahaman netizen Indonesia.

"Buat netijen Indo yang budiman, diharapkan kalo mau dm atau komen itu diliat dulu siapa orangnya, kasian kan dia sampe bikin bio di Ig kayak gitu," tulisnya.

Baca juga: Siswi SMP Ini Biarkan Tubuhnya Direkam Saat Digilir 4 Teman Pria, Berdalih Rasa Suka Sama Suka

Baca juga: Dulu Glowing Saat Jadi Artis, Kini Andita Lela Karlita Jualan Kopi di Kampung Halaman

Seperti yang dilihat cewek pemilik akun Instagram @anna.laura sampai mengganti bionya supaya orang nggak salah paham lagi.

"I am not Laura Anna from Indonesia," tulisnya dalam bio dengan huruf besar.