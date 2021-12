Operasi Tertib Menumbing 2021, Tujuh Pencuri Ditangkap  

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Tujuh orang pelaku tindak pidana pencurian berhasil diamankan polisi dalam Operasi Tertib Menumbing 2021 yang dilakukan Polres Pangkalpinang. Operaso dilakukan selama 12 hari, sejak Tanggal 29 Oktober sampai 10 November 2021.

Mengenakan seragam tahanan dengan tangan diborgol satu sama lain mereka semua digiring polisi ke halaman belakang Polres Pangkalpinang untuk dihadirkan dalam konferensi pers, Sabtu (18/12/2021) siang.

Ketujuh orang tersebut yakni Untung Suropati alias Untung (23), Raksena Rajesh Khan alias Rajes (20), Randi Agustia alias Gareng (28) yang merupakan satu komplotan pencuri besi seberat 3 ton.

Lalu, Anggi Noviyanti (25), Maldino Saputra alias Dino Sekew (21), Rizal. C alias Rizal (40) dan Madchandra Yulistiawan alias Chandra (22) keempatnya merupakan pelaku pencurian.

Kapolres Pangkalpinang, AKBP Dwi Budi Murtiono mengatakan, tujuh orang yang ditangkap ini dari berasal dari enam laporan polisi yang masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pangkalpinang.

“Kami diberikan ditargetkan dua target operasi dan empat non target operasi. Ini melebihi apa yang telah ditargetkan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung,” kata dia kepada Bangkapos.com.

Budi menjelaskan, dari tujuh tersangka tersebut terdiri dari satu orang perempuan dan enam orang laki-laki. Di mana dua orang di antaranya merupakan seorang residivis kasus yang sama.

Dalam melakukan aksinya mereka menggunakan berbagai modus. Mulai mencuri dari dalam rumah hingga memanfaatkan korban saat lengah.

“Dari pengungkapan tersebut ada tujuh tersangka dari berbagai tindak pidana yang dilakukan mulai dari pencurian dengan kekerasan (Curas-Red), pencurian dengan pemberatan (Curat-Red), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor-Red) atau 3 C,” jelas Budi.

Dari penangkapan tersebut, lanjut Kapolres, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti dua unit sepeda motor, enam potong besi kapal, satu unit laptop, dua unit handphone, satu tas perempuan dan tiga buket bunga.

Lalu satu lemari rotan, satu tas perempuan, satu dompet, satu tas laptop, 11 sangkar burung, 9 buah tembok serta 8 buah set pion gantungan sangkar burung.

“Untuk total dari kerugian korban dalam Operasi Tertib Menumbing 2021 yaitu sebesar Rp47.850.000,” ujarnya.

Sementara itu, dari tujuh orang tersebut tiga orang di antaranya dikenakan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

“Sedangkan empat orang lainnya dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman lima tahun hukuman penjara,” kata perwira melati dua ini. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)