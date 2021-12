Operasi Tertib 2021 Berakhir, Sebanyak 9 Tersangka Pencuri Dibekuk Tim Kelambit

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Sebanyak 9 tersangka pelaku tindak pidana pencurian dibekuk Tim Kelambit Buser Sat Reskrim Polres Bangka dalam. Operasi Tertib 2021 yang baru berakhir.

Tersangka yang dibekuk 1 di antaranya merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dan 1 orang di antaranya adalah perempuan.

Aksi pencurian 9 tersangka ini merupakan hasil pengungkapan 6 kasus. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Bangka AKBP Widi Haryawan saat memimpin prees release hasil Operasi Tertib Menumbing 2021 Polres Bangka Senin (20/12/2021) di Aula Mapolres Bangka.

"9 tersangka dari 6 kasus pencurian yang berhasil diungkap oleh Sat Reskrim Polres dalam Operasi Tertib Menumbing 2021 yakni 2 TO, 3 Non TO dan 1 kasus terakhir kemarin Sabtu yang diungkap," kata AKBP Widi Haryawan.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 2 unit mobil, 3 unit motor merupakan kendaraan operasional pelaku. Ssdkandsn hasil pencurian yabg diamankan antara lain berbagai barang elektronik, berbagai alat pertukangan, 187 TBS sawit, 1 mesin kapal 46 karung pupuk dan berbagai barang lainya Total para korban mengalami kerugian mencapai Rp 100 Juta.

Kasus yang berhasil diungkap antara lain pencurian alat alat pertukangan di Gudang Kayu milik Jonni dikawasan Pelabuhan Baru Jelitik. Pelaku berhasil menyikat berbagai alat pertambangan dengan kerugian mencapai Rp 35.000.000. Tersangka yang berhasil dibekuk Sandi Goliso (22) warga Air Bakung Kecamatan Pemali.

Kasus kedua yang diungkap pencurian buah tanda segar (TBS) milik PT THEP dengan kerugian Rp 8.400.000. Tersangka Handri (37) beraksi mengambil langsung TBS dari pohon dan membawa keluar areal perkebunan dengan mobil pickup.

Masih kasus pencurian TBS milik PT THEP juga dibekuk tersangka Amran (49).

Kasus keempat yang diungkap yakni pencurian di rumah korban Tata Jairana warga Batin Tolak Sungailiat yang kehilangan 2 unit handphone saat ditinggal sholat ke masjid. Kerugian korban Rp 3 juta. Pelaku berhasil dibekuk bernama Monalisa (26).

Kasus kelima yang diungkap pencurian mesin tempel kapal di Pangkalan Perahu Tanjung Batu Kecamatan Belinyu dengan kerugian Rp 20 juta. Tersangka yang berhasil dibekuk Merihas Mega (40), Harnedi (40) dan Kusuma (40).

Kasus terakhir yang diungkap pencurian do vila milik Denni dikawasan Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan kerugian Rp 14.170.000.

Tersangka yang berhasil dibekuk Muhammad Roni (38) dan Heru Tri Puspito (38). Muhammad Roni yang merupakan residivis pencurian terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan betis kananya karena berusaha kabur dan melawan saat akan ditangkap.

"Ada residivis dan alasan klasik para pelaku melakuan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi," kata AKBP Widi Haryawan. (Bangkapos.com/deddy marjaya)