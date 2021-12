Mengintegrasikan Pembelajaran PAI Berwawasan TPACK

DEWASA ini kita berada pada puncak era revolusi industri 4.0 dengan kemajuan informasi teknologi yang sangat pesat dan bisa dikatakan seperti sudah menjadi kebutuhan yang sangat signifikan. Karakteristiknya teknologi pun telah berpengaruh cepat terutama dunia pendidikan.

Sistem pendidikan pun terus mengalami perkembangan dari yang hanya menggunakan sistem konvensional beralih ke sistem yang serba digital. Pada awalnya proses belajar mengajar hanya terjadi di ruang kelas, namun sekarang proses belajar mengajar tak terikat oleh ruang dan waktu sehingga guru dituntut harus menguasai teknologi sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh North American Council for Online Learning (NACOL) dan mempraktikkan beberapa model teknologi dalam pembelajaran, seperti model pembelajaran campuran (blended learning). Menurut Semler (2005) "Blended learning combines the best aspects of online learning, structured face-to-face activities, and real world practice. Online learning systems, classroom training, and on-the-job experience have major drawbacks by themselves. The blended learning approach uses the strengths of each to counter the others' weaknesses."

Blended learning tidak terfokus pada kegiatan tatap muka di kelas (face to face), tetapi menggunakan juga teknologi berbasis web (online learning). Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas (atau tatap muka) dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas.

Selain penggunaan teknologi sebagai media belajar, dalam framework Technological Pedagocal Content Knowledge (TPACK), pedagogi adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Pedagogi bukan saja bagaimana mengembangkan seni-seni dalam mengajar, atau mendesain kelengkapan instrumen- instrumen proses dan penilaian dalam pembelajaran, namun dituntut juga memahami siswa secara psikologis dan biologis.

Secara normatif, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan, yakni tujuan pendidikan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, pendidikan nasional diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, sedangkan tujuan diadakannya pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan merupakan bekal seseorang untuk bisa hidup dengan layak di masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik.

Pendidikan pertama kali yang didapatkan seseorang adalah dari lingkungan keluarganya atau orang tuanya sendiri. Setelah itu, barulah seseorang mendapatkan pendidikan lebih lanjut di lembaga sekolah. Pendidikan di sekolah adalah pendidikan formal yang terstruktur. Terstruktur di sini maksudnya memiliki kurikulum dan tingkatan yang sudah ditetapkan.

Salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan adalah pendidikan agama. Di antaranya adalah pendidikan agama Islam. Menurut Ramayulis, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.