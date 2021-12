Kelas Menengah Muslim dan Potensi Industri Syariah

"Kebutuhan akan produk halal merupakan bagian dari gaya hidup kelas menengah muslim" (Ma'ruf Amin - Wakil Presiden RI)

MENCERMATI apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden di atas sangatlah menarik. Karena hal ini menyangkut ungkapan beliau tentang gaya hidup dan kelas menengah muslim. Pertama tentang gaya hidup.

Apa itu gaya hidup? Menurut Kotler (2009) gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup memengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang.

Hal kedua yang menarik adalah kelas menengah muslim. Siapa itu kelas menengah muslim?

Menurut Wasisto Raharjo Jati (2017) dalam bukunya Politik Kelas Menengah Islam, kelas menengah Muslim Indonesia adalah kelompok kelas menengah yang menggunakan prinsip, norma, dan nilai Islam sebagai identitas politik individu dan kelompok yang berkembang sesuai peristiwa politik saat itu.

Jadi gaya hidup kelas menengah muslim adalah pola hidup kelompok masyarakat kelas menengah yang mengekspresikan aktivitas, minat, dan opininya dengan menggunakan prinsip, norma, dan nilai Islam sebagai identitasnya.

Seberapa banyak populasi kelas menengah muslim ini? Dilansir dari republika.co.id, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sebuah seminar yang bertema "Sharia Economy Gaining Momentum in Indonesia's Economy Recover" menyebutkan bahwa jumlah populasi kelas menengah muslim Indonesia tahun 2020 berdasarkan data riset Boston Consulting Group (BCG) sebanyak 64,5 juta atau 27,5 persen dari 233 juta penduduk muslim Indonesia.

Sungguh suatu populasi yang sangat besar dengan potensi ekonomi yang besar pula. Belum lagi ditambah dengan potensi umat muslim seluruh dunia yang mencapai 1,8 miliar jiwa atau mencapai 24,1 persen dari total penduduk dunia.

Di samping itu, jika kita membaca informasi yang didapat di laman kemenperin.go.id, bahwa berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021, umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya. Angka tersebut meningkat 3,2 persen dibandingkan tahun 2018.

Seperti dilansir di republika.co,id dalam tulisan Mohammad Munif Ridwan, kebutuhan pilihan produk, jasa, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah makin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi kelas menengah muslim ini. Lihat saja fenomena sekitar 5-10 tahun terakhir. Makin banyak perempuan muslim yang mengenakan hijab. Jauh lebih banyak jika dibandingkan 15-20 tahun yang lalu. Beragam model hijab yang selalu update setiap tahunnya.