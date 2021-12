Heboh Adegan Selingkuh dengan Reza Rahardian, Ini Reaksi Anya Diajak Deddy Corbuzier Ciuman

BANGKAPOS.COM - Belum lama ini nama Anya Geraldine heboh di perbincangan pubik.

Anya Geraldine memang kerap mendapat atensi publik karena sosoknya yang kontroversial.

Namun belakangan ini peran dan aktingnya di sebuah serial berjudul Layangan Putus jadi perdebatan.

Dalam serial tersebut Anya beradu akting dengan Reza Rahardian dan Putri Marino.

Ia berperan sebagai Lydia seorang psikolog anak yang merusak rumah tangga Aris (Reza Rahardian) dan Kinan (Putri Marino).

Ia pun dikisahkan menjadi selingkuhan Aris.

Diangkat dari kisah nyata, wajar saja serial ini jadi tontonan baru yang tengah hot di perbincangkan.

Anya Geraldine pun sering disebut sebagai Han So Hee Indonesia di drama The World of The Married karena aktingnya yang menjiwai.

Kesuksesan Anya Geraldine dalam berseni peran, tak lepas karena sosoknya yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk menjadi bintang top Tanah Air.

Warganet pun ramai-ramai dibuat kesal oleh perempuan kelahiran 1995 ini.