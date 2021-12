Kucing Mencuri 1.000 Kg Sawit, Resdivis Kembali Diamankan Tim Polres Bangka Tengah 

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Kucing (33) Warga Simpang Katis yang merupakan pelaku residivis di Kabupaten Bangka Tengah kembali diamankan tim Polres Bangka Tengah usai mencuri sawit seberat 1000 Kilogram di kebun Acen (41) warga Simpang Katis.

Kapolres Bangka Tengah AKBP Moch Risya Mustario menjelaskan, guna melancarkan aksinya, pelaku pergi ke lokasi menggunakan 2 unit sepeda motor, dan memanen buah kelapa sawit tanpa izin pemilik yang dikumpulkan di perkebunan milik Acen.

Kata AKBP Risya, dalam kasus ini pihaknya pun berhasil mengungkapkan TO 3 C, dan berhasil mengungkapkan kasus ini dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu.

"Pelaku ini belum sempat jual sawitnya, dimana pelaku terlebih dahulu diketahui pemilik kebun dan beberapa warga. Dimana satgas 3 C mendapatkan informasi keberadaan TO di wilayah Simpang Katis, dan setelah berkoordinasi dengan personil Polsek Simpang Katis TO 3 C pun diamankan di wilayah kebun karet di Desa Simpang Katis," jelasnya.

Ia mengatakan, dalam pengaman sendiri, pihaknya pun melakukan tindakan tegas terukur.

"Jadi pelaku ini merupakan residivis yang sudah melakukan pencurian sebanyak tujuh kali, dan pada saat melakukan pengaman pelaku ini sempat melawan sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur," ungkap AKBP Risya saat konferensi pers, Jumat (24/12/2021).

Adapun barang bukti yang digunakan pelaku melancarkan aksi pencurian tersebut, yakni satu buah alat dodos sawit, sepeda motor, satu unit mobil pick up, pakaian, dan uanh tunai sebesar Rp 59 ribu, dan satu buah senapan angin.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perampok di Simpang Perlang

Sementara itu, tim Polres Bangka Tengah juga berhasil mengamankan pelaku aksi perampokan yang terjaidi di Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Bangka Tengah juga berhasil diamankan Polres Bangka Tengah.

AKBP Risya menuturkan, pelaku atas nama Samsuni (41) bersama Achiar (33) melakukan aksinya kurang lebih selama 15 menit, yang kemudian melarikan diri ke kuburan Cina, di Desa Nibung untuk berbagi barang hasil curian.

"Pada saat melakukan aksi, pelaku berhasil mengambil barang berupa 1 dompet kecil berisikan 1 buah kalung yang terbuat dari emas putih dan dua buah cincin terbuat dari emas kuning beserta surat-suratnya, lalu 2 senapan gas berwarna coklat, 1 handphone Oppo A37, 1 handphone ipad warna silver, serta 1 handphone Blackberry," terangnya.

Berdasarkan keterangan pelaku, semua barang hasil curian tersebut telah dijual, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas tindakan tersebut, keduanya pun melanggar pasal 363 ayat 2 Jo 64 KUHP. Dengan ancaman tindakan pidana penjara paling lama 9 tahun. (Bangkapos.com/Sela agustika)