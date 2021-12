Pose Wulan Guritno Pakai Blazer Terbuka, Bagian Sensitif Mama Cantik Ini Kelihatan Jelas

BANGKAPOS.COM - Wulan Guritno dikenal sebagai selebriti Indonesia yang telah malang melintang di dunia hiburan.

Tak hanya mengisi sejumlah sinetron, dia juga aktif berlaga di film layar lebar.

Beberapa film yang pernah dibintanginya ialah Jakarta VS Everybody, 18+: True Love Never Dies, I Am Hope, serta Perfect Dream.

Namanya memang tak asing lagi telinga masyarakat.

Kisahnya hidupnya selalu menuai perhatian, termasuk soal rumah tangganya.

Belum lama, Wulan Guritno disorot soal perceraiannya dengan Adilla Dimitri.

Hal itu sontak membuat netizen terkejut.

Pasalnya, selama ini Wulan Guritno dan Adilla Dimitri terbilang tampil mesra.

Keduanya seperti tak memiliki masalah apa-apa dan begitu harmonis.

Namun sayangnya, kebahagiaan yang terlihat tak selalu seperti realita.