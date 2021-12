Yuk Pakai Livin' Mandiri, Bila Beruntung Dapat BMW Hingga Vespa

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Bank Mandiri kembali membagikan hadiah berupa 100 unit BMW X1 serta 1.000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha NMAX.

Area Head Bank Mandiri Pangkalpinang, Saeful Hadi mengatakan, untuk nasabah dengan ciri khas warna kuning di Bangka Belitung sendiri menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX kepada pemenang asal Parit Tiga, Jebus, Bangka Barat.

“Jadi Bank Mandiri buat program undian yang tidak kaleng-kaleng,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (24/11/2021).

Menurut Saeful, tujuan undian ini guna memperbanyak akuisisi Livin’ by Mandiri serta meningkatkan nasabah untuk memperbanyak transaksi melalui aplikasi Livin’.

Di mana pada aplikasi Livin’ By Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain. Di antaranya, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya.

Area Head Bank Mandiri Pangkalpinang, Saeful Hadi di dampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, Tantan Heorika saat menyerahkan hadiah satu unit sepeda motor kepada nasabah pemenang undian, Jumat (24/12/2021). (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Belum lagi nasabah disuguhkan fitur untuk mempermudah transaksi yaitu buka rekening hanya 5 menit, menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman.

Ditambah layanan Quick Pick untuk transaksi berulang secara cepat, eWallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo e Wallet secara praktis, on board Livin’ by Mandiri hanya menggunakan Kartu Kredit, fitur tarik tunai di ATM tanpa kartu, fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instant e-Money untuk top up kartu e Money secara cepat dan aman, serta berbagai fitur lainnya yang mempermudah dan mempercepat transaksi harian.

“Livin’ lebih dari mobile banking, Livin’ seperti kantor cabang mau melakukan transaksi apa saja bisa dan ada. Cuma perbedaannya adalah, tidak bisa melakukan transaksi tunai,” terang Saeful.

Oleh karenanya, siapa pun nasabah Bank Mandiri yang sudah memiliki aplikasi Livin’ berhak mengikuti undian ini. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin ikut disarankan untuk membuka rekening dan segera memakai fasilitas Livin’.

Apalagi aktivasi Livin’ bisa dilakukan di kantor cabang maupun dengan unduh di App Store maupun Play Store di handphone.