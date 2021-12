Visi Dinamis Pembelajaran Bermakna Masa Pandemi

MUARA kehidupan tidak bisa terprediksi oleh manusia. Karenanya banyak alternatif usaha yang ditempuh guna mencapai tujuan yang ada. Tentu usaha sebagai proses yang diupayakan tidaklah mudah dalam pelaksanaannya, karena kadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan realitas.

Seperti kondisi nyata yang harus dihadapi sekarang ini, yaitu adanya pandemi Covid-19. Wabah ini telah membuat segala lini dalam kehidupan manusia harus bermanuver sehingga tetap bisa bertahan sekaligus mampu berupaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendidikan adalah lini sentral yang tidak boleh disorientasi terhadap arah dan tujuannya. Adanya pandemi Covid-19 tidak boleh membuat pendidikan kehilangan roh dan hakikatnya sebagai unsur pembentuk manusia cendekia yang dinamis juga berkarakter. Apalagi berbicara tentang pendidikan nasional.

Pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2).

Redaksi kata yang menarik disini adalah bahwa pendidikan tanggap terhadap perubahan zaman. Tanggap bisa kita artikan sebagai kesigapan dengan rencana dan tujuan yang jelas dalam menghadapi dinamisnya dunia tidak terkecuali tantangan karena pandemi Covid-19.

Educations must go on dengan apapun itu tantangannya. Pendidikan harus bisa selalu move on dari problematik sebagai tantangan yang tersolusikan. Eksistensi pendidikan pada masa pandemi ini akan tetap terjaga dengan tanggapnya unsur-unsur pendidikan dalam mengupayakannya.

Sekolah dalam hal ini guru mempunyai peran pokok dalam pendidikan di masa pandemi. Oleh karena itu, penting adanya ketanggapan guru untuk berinovasi dan selalu berupaya menjaga kualitas pendidikan di masa pandemi.

Peningkatan kualitas pendidikan tentu selaras dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran yang nantinya kita harapkan berpengaruh juga pada goal pendidikan. Selain itu, sinergi antara unsur-unsur pendidikan menjadi penting apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Sekolah dengan guru yang tanggap pendidikan merespons kondisi situasi yang tidak normal ini dengan reaksi konstruktif sehingga terbentuk kurikulum darurat pandemi Covid-19.

Adanya kurikulum kondisi khusus ini penting sebagai dasar fundamental pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan dibentuknya kurikulum tersebut tentu akan menjadi pondasi dalam perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang berkualitas guna menjaga muruah pendidikan itu sendiri.

Implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi tentu diharapkan bukan hanya formalitas dalam tataran pengetahuan saja. Kita ketahui bersama dalam kurikulum 2013 sikap dan keterampilan juga menjadi aspek yang terintegrasi dari mulai perencanaan, proses, dan juga penilaiannya. Tentu menjadi persoalan jika guru tidak bisa beradaptasi karena kondisi yang ada.