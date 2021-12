Konsep Pelindungan Budaya Bangka Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SEBAGAIMANA kita ketahui songket diresmikan UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) asal Malaysia. Pengakuan itu disampaikan dalam 16th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage di Paris, Prancis yang berlangsung secara virtual. Keputusan UNESCO tersebut banyak menimbulkan protes dari netizen Indonesia.

Berkaca pada dilema ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi dan peduli dengan budaya kita sendiri, budaya yang ada di lingkungan masyarakat dan daerah kita sendiri tentunya. Hal ini merupakan langkah awal untuk melindungi budaya yang ada. Perlu langkah-langkah strategis untuk menindaklanjutinya.

Salah satu langkah awal yang sangat strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan adalah pelindungan budaya itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sudah melaksanakan langkah strategis tersebut yang diawali dengan pelindungan budaya, yakni upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Upaya ini merupakan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan tradisi, serta untuk menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang masih ada, telah, atau hampir musnah, agar menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan serta mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan potensi luar biasa yang patut dijaga dan dilestarikan. Untuk menjaga dan melestarikan budaya perlu dilakukan pelindungan berupa inventarisasi, kemudian dilakukan pencatatan berupa kajian melalui penelitian untuk mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis, serta dikaji dan dianalisis, kemudian mendokumentasikan nilai-nilai yang tertanam dalam suatu masyarakat dan potensi budaya yang ada di suatu tempat/kawasan, baik perkotaan atau pedesaan.

Dalam hal ini, upaya inventarisasi sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bidang Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan melalui sosialisasi di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, yakni Kecamatan Toboali, Airgegas, Pulau Besar, Simpang Rimba, Payung, Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kecamatan Kepulauan Pongok. Sosialisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah dalam rangka pemahaman, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tentang budaya di satuan pendidikan pada tahun 2021.

Sosialisasi tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan budaya yang sudah diketahui, menindaklanjuti budaya yang belum diketahui, yang diperoleh dari saran, informasi, inovasi dan motivasi yang berkembang di masyarakat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Hasil inventarisasi ini sudah tercatat dan disimpan sebagai inventaris budaya tak benda untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses kajian pencatatan budaya.

Kajian pencatatan ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan budaya dalam pelestarian, serta dijadikan sebagai pengajuan untuk pencatatan dan penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda. Bahwa dalam rangka pelestarian Warisan Budaya Takbenda, pemerintah berkewajiban melakukan pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Takbenda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga bertujuan untuk menjaga agar tidak ada budaya yang hilang serta diklaim oleh daerah lain. Penting sekali untuk dilakukan kajian pencatatan budaya dalam upaya pelindungan budaya.

Ditinjau dari 48 budaya yang ada di Bangka Selatan, yang terdiri dari lima Warisan Budaya Takbenda yang sudah ditetapkan dan 43 Budaya Takbenda yang belum ditetapkan. Masih banyak yang belum masuk dalam inventarisasi, dikarenakan harus dilakukan verifikasi dan validasi data seperti materi informasi, dokumentasi, dan tempat budaya. Hal tersebut terdiri dari objek pemajuan kebudayaan yakni tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, konsep pelindungannya adalah peran dari inventarisasi, kemudian dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan inovasi tentang budaya agar tertulis. Setelah itu, dijadikan sebagai kajian sehingga dapat diajukan sebagai Warisan Budaya Takbenda melalui tahapan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan.

Selain itu, dengan meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi dalam upaya menghidupkan budaya, serta pendayagunaan budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali dalam pelindungan budaya. (*)