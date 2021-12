Tepis Isu Gila, Ivan Gunawan Ngamuk ke Boy William, Sebut 'Bayinya' Bisa Jalan Sendiri

BANGKAPOS.COM - Desainer sekaligus host Ivan Gunawan kembali mengejutkan publik.

Setelah beberapa waktu lalu mengumumkan klelahiran 'bayinya', Ivan kini blak-blakan mengatakan bahwa sang bayi bisa berjalan sendiri.

Tentu saja hal ini membuat warganet semakin terkejut sekaligus bingung.

Mereka berpikir bahwa Ivan Gunawan hanyalah mencari sensasi atau sekadar menghibur saja.

Bahkan tak sedikit warganet yang menyebut Ivan Gunawan telah berada diluar kesadarannya.

Di kanal YouTube Boy William yang dibagikan kembali oleh akun @devristaa pada 28 Desember 2021 kemarin menayangkan cuplikan Boy William yang mengundang Ivan Gunawan sebagai bintang tamu.

Dalam kesempatan itu Boy William menginterogasi Ivan Gunawan soal boneka yang disebut Ivan Gunawan adalah bayinya.

Boy William bahkan blak-blakan bertanya soal kehebohan dia dan bayinya yang sempat mencuat.

"Can i ask you? Have you lost your mind? (apakah kamu sudah gila?)" tanya Boy William.

Mendengar pertanyaan Boy, lelaki berusia 39 tahun itu awalnya menanggapi dengan santai.