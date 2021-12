Usai Adegan Cambuk-Cambukan Viral, Maria Vania Ajarin Dede Sunandar Goyang TikTok, Ini Aksinya

BANGKAPOS.COM - Usai videonya main cambuk-cambukan bersama Robby Purba viral di TikTok, Maria Vania kembali membagikan video lain bersama seorang pria.

Ya, Maria Vania membagikan video goyang TikTok bersama komedian Dede Sunandar.

Dalam acara Take It or Leave It, Maria Vania memang menjadi co-host bersama Dede.

Disela-sela syuting mereka pun asik membuat konten joget bareng di TikTok.

Maria Vania dan Dede kompak bergoyang TikTok yang lagi-lagi menjadi tren.

Saat itu Maria Vania tampil menawan dengan seragamnya yang serba hitam.

Ia mengenakan dress hitam lengkap dengan sarung tangan

Rambut panjang Vania kali ini ia gerai.

Polesan make up yang tersapu di wajahnya pun semakin membuat pesona wanita 30 tahun itu terpancar.

Sementara Dede yang berdiri di sebelahnya mengenakan baju warna merah dipadu celana warna kuning.