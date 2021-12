CV Sumber Jadi Silaturahmi Bersama Awak Media, Kenalkan Produk Baru

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pada penghujung Tahun 2021, CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Bangka Belitung mengajak perwakilan media cetak dan online di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Kegiatan Mini Gathering Media Garputala Babel, Jumat (31/12/2021).

Tak hanya gathering bersama awak media, kegiatan ini juga diisi dengan aksi bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Rangkui.

Manager Marketing CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Babel, Iid Okilasuma dalam sambutannya menyatakan selama tahun 2021 kerjasama yang terjalin antara pihaknya dan media di Bangka Belitung sudah cukup baik.

Pada Tahun 2022 ia berharap agar sinergitas dan kerjasama antara CV. Sumber Jadi dan awak media di Babel semakin erat dan semakin baik.

"Mini Gathering ini kami berikan khusus untuk media yang tergabung dalam Media Garputala Babel. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini, semoga dengan acara ini dapat meningkatkan tali silaturahmi kita bersama," ujar Iid Okilasuma.

Dalam kesempatan ini Iid Okilasuma mewakili CV. Sumber Jadi juga memperkenalkan produk terbaru Yamaha yaitu Yamaha All New R15 Connected yang menjadi motor premium sport 155 cc besutan Yamaha di penghujung tahun ini.

Seiring peningkatan produk motor yang beragam, Iid Okilasuma berharap agar minat masyarakat terhadap produk Yamaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat.

Usai memperkenalkan produk terbarunya, Iid Okilasuma juga mengajak awak media untuk mengikuti CSR Riding bersama sembari memberikan paket sembako bersama pihak Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Dalam kegiatan ini juga para awak media diberikan kesempatan secara langsung untuk merasakan sensasi motor matic premium 155cc milik Yamaha yaitu Yamaha All New N-Max Connected dan All New Aerox Connected.

Mendampingi Iid Okilasuma, Area Control Marketing CV. Sumber Jadi, Oriansah juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan sehingga sinergitas dan kerjasama antara Yamaha dan awak media di Babel semakin erat dan baik.

"Tadi alhamdulillah sekali kegiatan kita berjalan lancar dan sukses. Tadi juga kita bersama-sama Salat Jumat bersama di Masjid Soeprapto dan bersilaturahmi. Hari ini kami spesialkan untuk rekan-rekan media yang selama ini banyak membantu kami. Semoga di tahun 2022 dan seterusnya nanti kita tetap solid, sehat dan sukses bersama," katanya. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)