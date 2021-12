Pakai Dress Ketat Warna Merah, Maria Vania Tulis Resolusi Tahun 2022: Jangan Lihat ke Belakang

BANGKAPOS.COM - Baru diunggah Kamis, (30/110/2021) kemarin Maria Vania lagi-lagi bikin warganet riuh dengan fotonya.

Tampil dengan dress fit in body berwarna merah senada dengan warna sofa yang didudukinya.

Dalam foto yang diunggahnya di Instagram pribadinya @maria_vaniaa tampak Maria Vania sedang berada di klinik kecantikan.

Host di acara "Take It or Leave It" tersebut berpose menyamping da memperlihatkan lekuk tubuhnya dibalik dress tersebut.

Walaupun sering tampil terbuka, penampilan Vania kali ini tetap membius mata yang melihat pesonanya

Wajahnya kemudian menengok kebelakang dimana kamera berada

Rambut hitam Maria Vania pun tergerai bebas, memancarkan pesona cantik dara satu ini.

Sebuah anting yang berkilau semakin membuat pesona Maria Vania memikat.

Pada caption, Maria Vania menuliskan resolusi tahun 2022 nya.

Selebgram Maria Vania mengungkap salah satu resolusi yang ingin dicapai tahun depan.