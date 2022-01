Harap-harap Cemas Pariwisata Belitung

OMICRON datang. Begitulah beberapa tajuk berita belakangan ini. Tak dibiarkan untuk beristirahat sejenak, varian baru muncul kembali. Kabarnya yang satu ini lebih menular dari pada varian sebelumnya. Benar, varian omicron namanya. Varian ini telah terdeteksi di beberapa negara sejak pertama kali ditemukan di Benua Afrika. Varian ini disebut sebagai salah satu yang sangat cepat menular.

World Health Organization (WHO) menyatakan varian B.1.1.529 atau Omicron pertama kali dilaporkan dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, WHO menetapkan varian Omicron sebagai variant of concern (VOC). VOC diartikan sebagai varian virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan serta kematian dan bahkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin.

Sebelum Omicron, WHO telah menetapkan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta sebagai VOC. Perlu diwaspadai bahwa varian ini sering dispelekan layaknya flu biasa. Padahal seperti yang telah kita lalui bersama, Covid-19 bagaikan bom waktu. Meledak dan merenggut nyawa baik saat bergejala maupun tidak sama sekali.

Kini Indonesia telah melaporkan bahwa keberadaan varian ini telah menjangkit Indonesia. Miris tetapi itulah kenyataannya. Cakupan vaksinasi tinggi harus dilengkapi dengan prokes ketat agar kondisi terus terkendali. Berdasarkan data yang ada memang kelengahan saat menjalankan prokes bisa menjadi celah gelombang pandemi yang berikutnya.

Sebut saja Amerika Serikat yang secara data cakupan vaksinasi dosis lengkap sebesar 61 persen mengalami kenaikan kasus positif dan angka kematian COVID-19 di bulan November hingga Desember ini. Hal serupa dirasakan oleh Norwegia yang cakupannya mencapai 71 persen, bahkan Korea Selatan dengan cakupan sangat tinggi mencapai 92 persen.

Data ini sebenarnya menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi tidak berbanding lurus dengan minimnya penularan. Alhasil tanpa disertai protokol kesehatan (prokes) yang ketat, cakupan vaksinasi bukanlah kunci utama selesainya musibah ini.

Kehadiran varian baru yang muncul di penghujung tahun dampaknya begitu luar biasa. Jika dalam kondisi normal yang berdekatan dengan Natal dan tahun baru (Nataru), seyogianya menjadi momen penggerak ekonomi. Mobilitas masyarakat cenderung tinggi dan tingkat konsumsi juga jorjoran.

Sayangnya, Omicron layaknya rem yang menghentikan langkah untuk sejenak mulai terbiasa dengan pandemi rasa baru. Rem ini memukul mundur sendi-sendi perekonomian termasuk di sektor pariwisata. Bagi daerah yang dikaruniai keindahan alam layaknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pariwisata merupakan alasan bagi banyak masyarakat mengais rezeki.

Jumlah wisatawan ataupun tamu hotel yang datang menjadi berkah tersendiri. Sayangnya, pandemi membuat semua kenormalan itu menjadi abu-abu. Terlebih-lebih, masih terus bermutasinya varian virus Covid-19 ini, makin gelap sudah kabar pariwisata Babel.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera, Babel merupakan provinsi dengan kontraksi terdalam perkembangan jumlah tamu hotel atau wisatawannya. Sepanjang tahun biasanya hampir 500 ribu orang datang berkunjung ke Babel, namun di 2020 tercatat hanya 231 ribu orang saja yang menjadi tamu di jasa akomodasi di sini.