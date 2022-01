ISBA Indralaya dan IKA Unsri Babel Gelar Try Out Akbar Universitas Sriwijaya

Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) Indralaya bersama Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya (IKA UNSRI Babel) menggelar Try Out Akbar di GOR Depati Bahrain Kelurahan Kacang Pedang, Senin (03/01/2022)

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ikatan Mahasiswa Bangka (ISBA) Indralaya bersama Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya Bangka Belitung (IKA Unsri Babel) menggelar Try Out Akbar di GOR Depati Bahrin Kelurahan Kacang Pedang, Senin (03/01/2022).

Ketua Pelaksana Try Out Akbar ISBA Indralaya, Hengki Lesmana yang juga diketahui aktif sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) menyebutkan, Try Out Akbar yang dilaksanakan bukan bertujuan untuk mengukur kemampuan, tetapi membantu persiapan menuju SBMPTN agar mampu berdaya saing.

"Masa-masa saat ini merupakan masa pembentukan adik-adik semua, setiap individu tentunya memiliki cita-cita," ujar Hengki.

Senada, Ketua Umum ISBA Indralaya, M. Fajar Aulia Akbar yang juga menyebut Try Out Akbar sebagai bentuk manifestasi ISBA Indralaya melihat minat untuk meneruskan jenjang pendidikan.

"Terima kasih kepada pak Wali Kota yang juga Ketua IKA UNSRI, Pemerintah Kota Pangkalpinang atas dukungannya, acara ini bentuk manifestasi ISBA Indralaya melihat minat untuk meneruskan jenjang pendidikan," ungkapnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Pangkalpinang, Syahrial yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang mengucapkan terimkasih kepada ISBA dan IKA Unsri sudah menggelar Try Out Akbar ini.

Syarial pun meminta, kepada para peserta yang mengikuti dari selurub sekolah di Bangka Belitung ini dapat memanfaatkan momen ini dengan baik.

"Jaman saya dulu tidak ada seperti ini, jadi momen Try Out ini manfaatkanlah sebaik mungkin, tapi ini bukan sebagai tolak ukur tapi kurang lebih seperti inilah kisi-kisi soalnya pelajari betul-betul. Ikuti sungguh-sungguh, dan tetap semangat," sebut Syarial.

Menurutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan urusan wajib bagi pemerintah, artinya bersifat imperatif untuk harus dilaksanakan. Dia juga memberi semangat kepada para peserta untuk terus berjuang dan belajar dalam menggapai cita-cita.

"Kegagalan anggaplah ujian agar naik kelas, untuk adik-adik, persiapkan diri dan ikuti try out ini dengan sungguh-sungguh. Saya bangga kepada adik-adik sekalian, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit, jika jatuh akan ada diantara bintang-bintang," ucapnya.

Ia juga berharap, atas dukungan orang tua dapat dipergunakan sebaik mungkin sebagai generasi penerus yang berguna dan bermanfaat. Dan kunci hidup ada pada ikhtiar, belajar dan berdoa kepada Allah SWT.

"Saya bangga dengan anak-anak yang hari ini mau mencoba Try Out akbar ini, kalian pemberani gantunglah cita-cita kalian setinggi langit kalaupum jatuh kalian akan jatuh di antara bintang-bintang," sebutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)