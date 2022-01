Di Balik Kesuksesan Jadi Pemeran Wanita Pelakor, Anya Geraldine Diam-diam Suka Ariel NOAH Sejak SD

BANGKAPOS.COM - Pesona selebgram Anya Geraldine memang seolah tiada duanya.

Wanita seksi ini bisa dibilang tak pernah luput dari sorotan netizen.

Sempat bermain di sejumlah judul film layar lebar, Anya Geraldine sepertinya ingin membuktikan bahwa dirinya juga berbakat dalam berakting.

Belakangan ini, nama Anya Geraldine memang ramai diperbincangkan karena perannya di serial Layangan Putus.

Ia beradu akting dengan Reza Rahardian dan Putri Marino, berperan sebagai Lydia seorang psikolog anak yang merusak rumah tangga Aris (Reza Rahardian) dan Kinan (Putri Marino).

Berhasil menghipnotis banyak penonton lewat perannya sebagai Lydia, Anya Geraldine pun disebut sebagai Han So Hee Indonesia di drama The World of The Married.

Kesuksesan Anya Geraldine dalam berseni peran, tak lepas karena sosoknya yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk menjadi bintang top Tanah Air.

Wanita kelahiran 15 Desember 1995 itu pun berhasil menarik perhatian publik.

Warganet ramai-ramai dibuat kesal lantaran peran Anya yang sangat menjiwai.

Sebelumnya, Anya juga sempat berperan sebagai pelakor di film Selesai yang beradu akting dengan Gading Marten dan Ariel Tatum.