Harga Telur Naik Tajam, Pakan Ayam Tinggi dan Momen Nataru Disebut Jadi Penyebab

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga telur ayam di pasaran Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung meningkat tajam. Bahkan, dilihat dari data Disperindag Bangka Belitung, per 5 Januari 2022 harga telur ayam mencapai Rp 18.500 hingga Rp 19.500 per butir dan per 1 kilogram, Rp 28.000-Rp 30.000 per kilogram.

Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fadjri Djagahitam, mengatakan, penyebab harga telur naik karena adanya perubahan harga pakan ayam serta tingginya permintaan pasar.

"Penyebab kenaikan harga telur di Babel sama juga daerah lain, seperti disampaikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Oke Nurwan penyebab telur naik, karena harga pakan ayam naik. Kedua akibat momen Natal dan Tahun Baru sehingga permintan pasar memang banyak dan ini terjadi di seluruh Indonesia," kata Fadjri kepada Bangkapos.com, Rabu (5/1/2022) di tempat kerjanya.

Fadjri juga berani menjamin, harga telur di Babel akan turun kembali seiring dengan turunya permintaan telur di Babel nantinya.

"Yakinlah nanti akan turun sendiri, kemudian setelah turun beberapa beberapa bulan kedepan menjelang Idul Fitri akan naik kembali, karena permintaan pasar," katanya.

Dia memastikan untuk jumlah telur di Babel saat ini dapat dikatakan terkendali. Tetapi, karena faktor perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru membuat harga meningkat.

"Karena momen tahun baru ini kan banyak acara perayaan ditunda, orang melaksanakan setelah tanggal 1 ini, mereka membuat kue dan segala macam, sehingga permintaan masih tinggi. Tetapi nanti turun sendiri ketika permintaan mulai berkurang," lanjutnya.

Lebih jauh, kata Fadjri, untuk telur di Bangka Belitung berasal dari perusaan peternakan ayam PT Charoen Pokphand Jaya Farm Petaling, dan PT Sinar Pelita Jaya Merawang.

"Di Babel ini berasal dari pengusaha mandiri artinya membeli bibit ayam dari luar di ternak sendiri. Kemudian ada dua perusahan atau PT yang merupakan distributor penyalur besar dengan memiliki sub distributor yang menyalurkan ke pedagang," ujarnya.

Disinggung apakah perusahan tersebut dapat memainkan harga telur sehingga kondisinya naik seperti saat ini. Fadjri mengatakan bukan dari perusahan, tetapi memang faktor perubahan harga pakan ayam serta tingginya permintaan pasar.

"Bukan, percuma mereka bermain kalau nanti pemintaan rendah, telur mereka bisa busuk tidak boleh dijual. Karena telur tidak bisa disimpan lama-lama, tetapi karena momen tahun baru ini. Membuat harga naik ditambah pakan ayam naik sehingga permintaan banyak, jadi harga naik hukum pasarnya begitu," katanya.

Dengan meningkatnya harga telur, kata Fajdri, disperindag telah berupaya melakukan pengawasan rutin dalam hal pengendalian harga telur.

"Sampai sekarang ini kita lakukan pengawasan rutin, jangan sampai perusahan demi mengejar keuntungan saja, sehingga fungsi pengendaliaan, jadi produksi harus terkendali," katanya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat tim Satgas Pangan Babel akan bergerak untuk melakukan koordinasi dengan pengusaha yang dominan terkait usaha telur ayam di Babel.

Tujuanya, agar dapat mengendalikan harga dan produksi telur di tengah permintaan yang banyak saat ini. (Bangkapos.com/Riki Pratama)