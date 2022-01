Penghargaan Akhir Tahun Jurusan Sastra Inggris UBB, Nominasi Dosen Hingga Mahasiswa

BANGKAPOS.COM, BANGKA - E-lite Award adalah ajang pernghargaan mahasiswa dan dosen jurusan sastra inggris Universitas Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa sastra inggris.

Penghargaan tersebut diberikan atas keaktifan selama satu tahun.

Kegiatan ini merupakan dilaksanakan pada tanggal 15 desember 2021 dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilumu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Diana Anggreani, S.S, M.Hum., Ketua Jurusan Sastra Inggris, Dini Wulansari, M.A. dan dihadiri beberapa dosen jurusan sastra inggris.

Dini Wulandari selaku Ketua Jurusan Sastra Inggris mengunggapkan rasa bangganya kepada kegiatan ini karena merupakan penutup tahun.

Penghargaan E-lite terdiri dari 5 nominasi yaitu dosen terfavorit, mahasiswa pendatang baru teraktif, mahasiswa bertalenta, anggota himpunan teraktif, dan divisi himpunan teraktif.

Nominasi Dosen Terfavorite diisi oleh Sandy Ferianda, M.Hum., Dian Fitri K., M.A., Tri Arie Bowo, M.Hum., Andri Fernanda, M.A., dan Nurvita Wijayanti, M.Hum. Dosen terfavorit dimenangkan oleh Sandy Ferianda, M.Hum.

Nominasi mahasiswa pendatang baru Teraktif antara lain M. Sultan Zahan, Nauvalia Hanidia, Kinanti Larasati, Wenjla Citra Dewi, Wiwinda Lestari dan dimenangkan oleh Wiwinda Lestari.

Nominasi mahasiswa bertalenta diantaranya Willy Gonzales, Fatia Rizki Hafizah, Lucky Wzyly Pratama, M. Fathur Rachmansyah, Fathya Mesha Amara dan dimenangkan oleh Fathya Mesha Amara.

Nominasi anggota himpunan teraktif yaitu Nur Hana Nabila, Vintanny Veshandylla, Dyah Bhakti Rahayu, M. Fijar Ramadhani, Dina Septiani, Saina dan dimenangkan oleh Vintanny Veshandylla.

Baca juga: Adu Cantik Nabila Maharani dan Mantan Pacar Tri Suaka, Malah Dianita Sari yang Kini Disorot

Baca juga: Terbongkar Segini Gaji Shin Tae-yong Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Bandingkan dengan Luis Milla

Kemudian untuk nominasi divisi himpunan teraktif diisi seluruh divisi yaitu Human, Resource Development, Student Welfare, Social Environment, Communication and Information, Publication and Design, Action and Strategy dan dimenangkan oleh divisi Publication and Design.

Pemenang dipilih bedasarkan vote melalui like postingan di Instagram Himasasing, vote dibuka satu hari sebelum acara yaitu kurang lebih Pukul 11 dan ditutup pada pukul 8 pagi keesokan harinya.

Pembacaan nominasi E-lite Award diselingi oleh beberapa pertunjukan mahasiswa antara lain, Jefry Liawijaya yang menyumbangkan suara emasnya, Al Fachrul Rozy yang menunjukan vokalnya sambil bermain gitar, lucky whyzly pratama yang menampilkan modern dance, Ayu permatasari dengan suara merdunya dan penampilan kolaborasi antara Jefry Liawijaya dan Fathya Mesha Amara.

Acara diakhiri oleh penampilan Kevin Alfaridzi yang membawakan lagu dengan genre dangdut yang membuat para hadirin berjoget Bersama dan dilanjutkan oleh sesi foto bersama.

Kegiatan penghargaan akhir tahun jurusan sastra inggris bisa berjalan lancar berkat bantuan dari beberapa pihak terutama sponsor antara lain Fajar Yulisetianto S.E. dan Hermanto Suwarko/Taufiqurrohman dari PT Maritim Power serta semua pihak yang telah membantu baik berupa materi, pikiran, ataupun tenaga. (*)