Dulu saat Bayi Dibuang ke Tempat Sampah, Nasibnya Kini Berubah Drastis, Jadi Idaman Banyak Pria

BANGKAPOS.COM-Nasib seseorang tiada yang tahu.

Seperti yang dialami oleh bayi malang ini

Ia disia-siakan dan dibuang orang tuanya di tempat sampah.

Kini nasibnya berubah drastis.

Dia kini telah tumbuh menjadi gadis cantik dan jadi idaman setiap pria.

Bayi mungil itu bernama Dishani Chakraborty.

Dishani Chakraborty (Instagram@dishanichakraborty)

Dia dipungut dari tempat sampah oleh aktor Bollywood, Mithun Chakraborty.

Saat ini Dishani merupakan salah satu selebgram yang cukup terkenal di India.

Penggemarnya cukup banyak di India.

Dia kini menetap sementara di New York, AS, untuk menempuh pendidikan akting di New York Film Academy.