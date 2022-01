Perankan Suami Selingkuh, Reza Rahadian Bocorkan Bayarannya di Serial Layangan Putus

BANGKAPOS.COM - Sukses perankan suami selingkuh, aktor Reza Rahadian bocorkan bayarannya di serial Layangan Putus yang kini sedang viral.

Hal itu dituturkan Reza Rahadian di YouTube milik Boy William, Jumat (7/1/2022).

Awalnya, Reza Rahadian membeberkan alasannya menerima tawaran memerankan tokoh Mas Aris di Layangan Putus.

Ia mengaku ingin menampilkan sebuah akting yang baru dengan karakter antagonis.

"I was surprised, karena gue berpikir awalnya ini cerita yang relate iya. Udah banyak sebenarnya, cerita seperti ini bukan cerita yang baru orang lihat," terang Reza Rahadian.

"Gue pengin banget menampilkan satu karakter yang tidak stereotype. Bahwa dia peran yang mungkin dianggap antagonis di dalam cerita ini," katanya.

"Gue nggak pengin ngebawain dengan cara harus marah-marah, teriak-teriak, mukul. Tapi gimana karakter ini menjadi karakter yang manipulatif dan buat gue itu lebih jahat," imbuh lawan main Putri Marino ini.

Merasa penasaran, Boy William menanyakan bayaran yang diterima Reza Rahadian dalam series ini.

"How much did they pay you for Layangan Putus?" tanya Boy William

Kendati begitu, Reza Rahardian enggan menyebutkan secara gamblang berapa bayaran yang diterima.