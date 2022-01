VIDEO Pakai Mobil Pribadi, Kapolsek Pemali Jemput Warga Untuk Vaksin Covid-19

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kapolsek Pemali Ipda Reza Irawan Senin (10/1/2022) terjun langsung menggunakan mobil pribadi menjemput warga door to door untuk di vaksin.

Ini dilakukan karena masih banyak warga yang belum divaksin dengan berbagai alasan. Temasuk alasan tak memiliki sarana menuju tempat vaksin.

Menurut Ipda Reza Irawan saat ini di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka jumlah warga yang telah divaksin untuk dosis 1 sudah mencapai 74,65 % dari target.

Sedangkan dosis 2 sudah mencapai 56,93%. Data tersebut berdasarkan laporan Dinkes Bangka per tanggal 8 januari 2022.

Baca juga: Pantasan Pede Gandeng Nabila Maharani, Segini Uang YouTube Tri Suaka yang Sempat Gagal Jadi Polisi

Baca juga: Soeratin Cup U-17, Pertandingan Persipas Lawan Belitong FC Ricuh, Pemain Adu Jotos

Dipastikan akan terus bertambah karena jajaran Polsek Pemali terus mendatangi dan mengecek kerumah rumah warga.

Walaupun telah mencapai target rata rata nasional namun tetap berupaya mendorong warga yang belum vaksin untuk dapat divaksin setiap harinya

Selain itu menurut Ipda Reza Irawan bahwa masih ada perbedaan data sasaran warganya yang telah divaksin dengan data pembanding.

Maka dari itu setiap pihak desa diarahkan menyiapkan data pembanding by name by address yang terupdate agar dapat disinkronkan. (Bangkapos.com/deddy marjaya)