Gekraf Pusat Syuting Music Video di Babel, Gubernur Request Single Khusus G20

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, beserta istri Melati Erzaldi, menghadiri acara makan malam dan ramah tamah bersama tim Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Pusat dan Babel di Gale-Gale Resto, Pangkalan Baru, Sabtu (8/1/2022) malam.

Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gekraf di antaranya Ketua DPP Gekraf Bidang Event & Sosialisasi Program Ferry Ardiansyah, dan Ketua Bidang Inkubasi Talenta DPP Gekraf, Umaru Takaeda, disuguhkan hidangan khas Bumi Serumpun Sebalai.

Diketahui, kehadiran Tim Gekraf Pusat ke Babel bertujuan untuk pengambilan video di beberapa titik wisata untuk keperluan pembuatan video klip atau music video, yang memang mengambil latar di Bangka maupun Belitung.

Sambil menikmati hidangan makan malam, Gubernur Erzaldi berbincang ringan bersama Tim Gekraf Pusat, yang juga didampingi Ketua Gekraf Babel Tommy Setiawan. Gubernur menyambut baik dan mendukung rencana Gekraf Pusat untuk pembuatan video klip yang akan turut mengenalkan keindahan wisata Babel.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Erzaldi me- request satu single khusus yang ditujukan untuk menyambut 20 menteri pembangunan dari 20 negara Anggota The Group of Twenty (G20) pada forum Development Working Group (DWG) di Puau Belitong pada September mendatang.

Senada dengan Gubernur Erzaldi, Melati Erzaldi yang juga Ketua Dewan Pembina Gekraf Babel mengaku senang dengan kehadiran Tim Gekraf Pusat, yang menjatuhkan pilihannya untuk syuting pembuatan music video di Babel. Pihaknya pun telah memberikan rekomendasi titik-titik wisata dengan view terbaik yang dapat diambil untuk kebutuhan video.

"Saya happy karena mereka juga bagian dari DPP Gekraf, dan ini menjadi salah satu support kita kepada daerah untuk menaikkan pariwisata. Lalu, lokasi syutingnya pun kita arahkan ke tempat-tempat ikonik seperti masjid yang bersebelahan dengan klenteng di Muntok, Danau Kaolin, dan di Belitung yang diangkat adalah daerah-daerah yang menjadi Geosite," ujarnya.

Sementara itu, Umaru Takaeda, vokalis lagu yang sedang digarap ini mengungkapkan, Babel dianggap cocok sebagai lokasi pembuatan video klipnya karena lagu ini pun mengangkat nuansa alam.

"Keren-keren sih daerah di sini. Kita pun berharap dengan adanya music video ini, orang-orang di seluruh Indonesia tahu ada tempat yang namanya Danau Kaolin, dan itu keren banget," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Disparbudkepora Babel Suharto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel Tarmin AB, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri (PSDFAI) Subekti Saputra, dan Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Disparbudkepora Babel Firmansyah. (*)