Nasib Aldi Bragi 2 Kali Punya Istri Artis, Semuanya Cerai, Kini Terancam Diusir Ririn Dwi Ariyanti

BANGKAPOS.COM - Nama artis senior Aldi Bragi kini tengah jadi sorotan.

Ia kini terancam diusir dari kediaman mantan istrinya, Ririn Dwi Ariyanti.

Nama asli Aldi Bragi adalah Reinaldi Hutomo Wahab.

Pria kelahiran Jakarta, 27 Oktober 1970 ini juga sempat menjajal dunia seni peran.

Aldi Bragi lahir dari pasangan Dimas Wahab dan Lestari Sediastuti.

Aldi Bragi mengawali kariernya di dunia hiburan Indonesia sebagai anak band dari sebuah grup band bernama Bragi.

Lantaran itu lah, ia lebih dikenal dengan nama Aldi Bragi.

Band Bragi dibentuk pada 30 Oktober 1996 yang beranggotakan Aldi di posisi vokal, piano, dan keyboard, Rendi Khrisna di bagian bas, Reza Ario Bima memegang drum dan vokal, serta Edwin Indrawan sebagai gitaris.

Grup band Bragi berhasil merilis 5 album, di antaranya Janji (1997), Semua Cinta (1998), Belahan Jiwa (2000), Bragi 4 (2004), dan The Best Of (2007).

Kisah cinta Aldi Bragi beberapa kali menuai sorotan publik.