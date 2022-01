15 Aktor Drama Korea Terbaik di Tahun 2021, Aktor Squid Game, The Veil hingga Vincenzo

BANGKAPOS.COM - Tahun terakhir ini adalah tahun K-drama. Dengan kesuksesan internasional dari beberapa K-drama termasuk “Squid Game,” banyak pemirsa datang untuk belajar tentang K-drama dan jatuh cinta.

Dengan jumlah K-drama yang solid tahun lalu, ada banyak sekali penampilan luar biasa dari aktor favorit.

Berikut adalah 15 pertunjukan yang menonjol pada tahun 2021.

1. Namgoong Min di “ The Veil ”

Dalam “The Veil,” Namgoong Min berperan sebagai Han Ji Hyuk, seorang agen lapangan elit yang dulunya dianggap yang terbaik dari yang terbaik di Badan Intelijen Nasional.

Untuk mempersiapkan perannya, Namgoong Min berlatih selama berbulan-bulan untuk mendapatkan bentuk terbaik dalam hidupnya, menghabiskan sebagian besar hari-harinya di gym dan makan makanan berprotein tinggi.

Kerja kerasnya pasti terbayar karena ia mampu menjadi karakternya sepenuhnya, juga menunjukkan beban dan siksaan yang dialami karakternya di masa lalu. Penampilan luar biasa Namgoong Min membuatnya mendapatkan Hadiah Utama (Daesang) di MBC Drama Awards 2021.

2. Lee Do Hyun di “ Youth of May ”

Bakat Lee Do Hyun tidak dirahasiakan di K-dramaland. Setelah debut empat tahun lalu, Lee Do Hyun sedang dalam perjalanan untuk menjadi salah satu aktor terbaik di industri ini.