Dijuluki Hot Mom, Ini Pose Menggoda Wulan Guritno Pakai Blazer Terbuka Tak Kalah Gadis SMA

BANGKAPOS.COM - Artis cantik Wulan Guritno tak pernah habis membuat warganet terpesona.

Meski telah memiliki, namun pesonanya hingga kini terus awet muda bak remaja.

Wulan Guritno dikenal sebagai selebriti Indonesia yang telah malang melintang di dunia hiburan.

Tak hanya mengisi sejumlah sinetron, janda cantik ini juga aktif berlaga di film layar lebar.

Beberapa film yang pernah dibintanginya ialah Jakarta VS Everybody, 18+: True Love Never Dies, I Am Hope, serta Perfect Dream.

Namanya memang tak asing lagi telinga masyarakat.

Kisahnya hidupnya selalu menuai perhatian, termasuk soal rumah tangganya.

Belum lama, Wulan Guritno disorot soal perceraiannya dengan Adilla Dimitri.

Hal itu sontak membuat netizen terkejut.

Pasalnya, selama ini Wulan Guritno dan Adilla Dimitri terbilang tampil mesra.