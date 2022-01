BANGKAPOS.COM - Pose Tante Ernie Pakai Tank Top Merah di Usia Kepala Empat Bikin Kagum

Selebgram Tante Ernie kembali menjadi sorotan usai berpose menggoda.

Meski sudah berusia 45, wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa itu memiliki body goals yang cocok dipadu-padankan dengan busana apapun.

Terbaru Tante Ernie memakai Tank Top merah dengan model tali-tali yang mengikat di tengah dadanya.

Pose yang diunjukkan itu hanya memperlihatkan setengah bagian tubuh.

Rambut Tante Ernie tergerai sempurna.

Seperti biasa Tante Ernie juga melempar senyum ke arah kamera.

Tante Ernie memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih.

"Smile while you still have teeth," tulis Tante Ernie yang tengah liburan di Amerika Serikat, Jumat (14/1/2022)

(Tersenyumlah selagi kamu masih punya gigi)