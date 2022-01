Potret Terbaru Aura Kasih, Tetap Menggoda Meski Tak Tampil Buka-bukaan

BANGKAPOS.COM - Meski tak tampil buka-bukaan, namun Aura Kasih tetap saja memesona.

Potret terbaru Aura Kasih yang diunggahnya di Instagram ini bukti sang artis memiliki aura menggoda.

Aura Kasih mengupdate beberapa pose terbarunya di akun @aurakasih

Pose-pose Aura Kasih mengenakan rok pendek sepaha tampak menarik perhatian mata lelaki.

Ada dua sesi pemotretan ketika Aura Kasih tampil mengenakan outfit pendek.

Satu sesi pose Aura Kasih mengenakan outfit warna merah motif hitam.

Artis seksi ini berpose dengan latar mobil jeep.

"Mobilnya asik…. Numpang foto," tulis Aura Kasih di caption fotonya.

Aura Kasih mengenakan rok pendek (@aurakasih)

Satu lagi pose ketika Aura Kasih berada di depan sebuah bangunan.

Aura Kasih yang kini berstatus single parent setelah cerai dari bule asal Brasil, Eryck Amaral, tampil seksi mengenakan rok pendek warna kuning motif putih.

Ia menulis caption yang menyertai foto itu, "The sun would set so high

Ring through my ears and sting my eyes ☀️"