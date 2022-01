Pose Anya Geraldine Tampil Polos dan Natural di Dalam Mobil, Kenapa Cowok-cowok pada Suka

BANGKAPOS.COM - Artis Anya Geraldine saat ini tengah naik daun, seiring viralnya film Layangan Putus.

Di film itu, akting Anya sebagai sosok Lidya yang menjalin kasih dengan Aris, suami Kinan.

Aris diperankan Reza Rahardian dan Kinan oleh Putri Marino.

Akting mereka sangat memukau sehingga banyak kaum perempuan yang terbawa perasaan pada sosok Lidya.

Di media sosial, Anya Geraldine kerap membagikan foto-fotonya.

Wanita bertubuh jenjang dan berparas cantik ini bisa dibilang tak pernah luput dari atensi netizen.

Sempat bermain di sejumlah judul film layar lebar, Anya Geraldine membuktikan dirinya juga berbakat dalam berakting.

Ia beradu akting dengan Reza Rahardian dan Putri Marino, berperan sebagai Lydia seorang psikolog anak yang merusak rumah tangga Aris dan Kinan.

Seperti diketahui, dia berhasil menghipnotis banyak penonton lewat perannya sebagai Lydia.

Anya Geraldine sering disebut sebagai Han So Hee Indonesia di drama The World of The Married.