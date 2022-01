Terungkap Alasan Kenapa Wanita di Inggris Jarang Pakai Celana Dalam, Ternyata Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM---- Busana kaum wanita sangat beraneka ragam model hingga bahannya.

Mulai dari harga paling murah hingga yang paling mahal.

Berbeda dengan pria, yang tak terlalu banyak perubahan.

Namun rupanya pakaian dalam tak terlalu dipusingkan oleh kaum wanita di Inggris.

Kalau disaat tidur mungkin hal yang biasa.

Tapi ternyata sehari-hari wanita di Inggris banyak yang tak mengenakan celana dalam.

Tak hanya saat berada di rumah, bahkan diluar rumah seperti saat kerja pun mereka kerap tak mengenakan celana dalam.

Ternyata fenomena ini sudah lama berlangnsung di Inggris.

Baca juga: Beruntungnya Nabila Maharani Bertemu Tri Suaka, Segini Duit YouTube Gadis Jogja Itu Per Bulan

Baca juga: Pose Tante Ernie Berendam di Kolam Renang Bikin Pusing, Pas Baget, Bagus Pemandangannya

Ilustrasi (THINKSTOCK.COM)

Bukan karena malas, tetapi ada alasan tersendiri para kaum wanita di Inggris tak pernah mengenakan celana dalam.

Hal ini berdasarkan penelusuran Lucy Adlington dalam sebuah jurnal sejarah berjudul "The Story of the Clothes We Wear".