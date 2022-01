Ini Bukti Maria Vania Rajin Olahraga, Berani Pamer Pinggang Ramping dan Perut Rata di Kolam

BANGKAPOS.COM - Maria Vania kembali menarik perhatian warganet.

Lewat caption dan potretnya di Instagram, wanita 30 tahun ini membuat mata pria tergoda untuk melihat.

Vania, sapaan akrabnya memang kerap membagikan foto dengan outfit terbuka.

Ia secara rutin membagikan foto-foto tersebut di akun Instagramnya yang memiliki hampir empat juta pengikut.

Belum lagi, saat ia membagikan tips olahraga, Mojang Bandung itu lebih nyaman jika memakai pakaian ketat dan simpel.

Ia biasa memakai sport bra dan legging yang sukses memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Postingan Maria Vania di media sosial beberapa waktu lalu pun kembali jadi sorotan.

Diposting diakun Instgram miliknya @maria_vaniaa, Senin 18 Januari 2022 presenter acara Take It or Leave It ini membagikan potret terbarunya di pinggir kolam renang.

Vania terlihat berpose kenakan sport bra bermotif tie dye yang matching dengan celana pendeknya.

Rambut panjangnya terurai, Vania melemparkan senyum manisnya ke kamera.