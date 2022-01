BANGKAPOS.COM - Pose Tante Ernie Kunjungi Tempat Favorit Bintang Hollywood Disebut Mirip Pamela Anderson.

Tante Ernie kembali membagikan keseruan menikmati liburan di Amerika Serikat.

Wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa ini memang kerap mengunggah keseruan di Negeri Paman Sam.

Beberapa momen yang dibagikan seperti saat menyantap kuliner dan berpose selfie.

Meski usianya tak muda lagi, nama Tante Ernie mencuat berkat body goals- nya.

Tante Ernie kerap berpakaian layaknya gadis ABG dan menuai pujian dari nitizen.

Terbaru, Tante Ernie tampak berpose di Palm Springs, California.

"Love the amazing scenery of rocky hills in Palm Springs, California," tulis Tante Ernie di Instagram, Rabu (19/1/2022)

(Cintai pemandangan menakjubkan perbukitan berbatu di Palm Springs, California)

Dalam unggahan itu Tante Ernie berpose dengan latar belakang perbukitan.