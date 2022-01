Back to Basics Senjata Utama Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Wujudkan Good And Clean Governance

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jajaran Lapas Kelas IIA Pangkalpinang menyiapkan berbagai resolusi guna memperbaiki penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menyongsong tahun 2022.

Prinsip dasar Pemasyarakatan atau Back to Basics, masih menjadi senjata utama mewujudkan pelaksanaan good and clean governance, sebagaimana yang di gaungkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernispas) Tahun 2022 bertema “Evaluasi Kinerja Tahun 2021 Back to Basics,” kemarin.

Pada Rakernispas yang digelar di Ancol, Jakarta Utara tersebut, Reynhard Silitonga, menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan prestasi jajaran pemasyarakatan di tahun 2021.

Menurutnya, jajaran Pemasyarakatan telah mampu menunjukkan dedikasi dan pengabdian terbaik meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Hal ini dengan dibuktikan keberhasilan penggagalan berbagai upaya penyelundupan narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), pemindahan bandar narkoba ke Lapas Maximum Security di Nusakambangan, pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika, ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh narapidana terorisme, serta sederet prestasi lainnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Badarudin mengapresiasi capaian dan prestasi jajarannya di tahun 2021.

Baginya, pihaknya telah mampu menunjukkan dedikasi dan pengabdian terbaik meskipun dalam situasi pandemi COVID-19.

Namun, Badarudin meminta hal tersebut tak boleh membuat jajarannya berpuas diri, melainkan terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

"Mari kita satukan tekad dan perbuatan untuk memberikan yang terbaik bagi pemasyarakatan melalui pemikiran-pemikiran cerdas sebagai respon atas harapan dan tuntutan masyarakat,” kata Badarudin, Kamis (20/1/2022)

Badarudin juga berpesan, supaya jajarannya menjaga profesionalisme, komitmen, dan integritas serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

"Kita kembali pada basics, penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman dan tertib agar sesuai dengan apa yang diharapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," imbuh Badarudin.

Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, Agus Irianto

mengatakan Rakernispas tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja pemasyarakatan tahun 2021 sekaligus menetapkan strategi pencapaian target tahun 2022.

“Semoga melalui Rakernispas ini kita dapat mengakselerasi kinerja Pemasyarakatan dan menyatukan sinergi untuk menjawab tantangan-tantangan Pemasyarakatan yang makin kompleks,” harap Agus.

