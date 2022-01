CATAT! Ini Release Date Samsung S22 Series, Lengkap dengan Bocoran Harga, Varian dan Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM - Samsung mengkonfirmasi release date atau tanggal rilis Samsung S22 Series.

Samsung S22 Series merupakan lini flagship terbaru dari Samsung.

Samsung pun akhirnya mengonfirmasi kehadiran ponsel flagship penerus Galaxy S21 series ini.

President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics, TM Roh mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar acara bertajuk "Samsung Galaxy Unpacked: Break the Rules of What’s Possible" pada Februari 2022.

Meski tak disebutkan secara spesifik, panggung "Galaxy Unpacked" kali ini sengaja disiapkan untuk meluncurkan lini Galaxy S series terbaru.

"Di Unpacked pada Februari 2022, kami akan memperkenalkan kepada Anda, perangkat seri S yang paling menarik, yang pernah kami buat," kata TM Roh dalam sebuah posting di blog resmi Samsung Newsroom.

TM Roh sesumbar menyebut ponsel Galaxy S generasi terbaru ini sebagai sebagai "perangkat terbaik" karena kemampuan yang dibawanya.

Misalnya, ia mengatakan bahwa ponsel penerus Galaxy S21 series ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan merekam video yang paling terang yang pernah dicoba oleh pengguna.

Lalu, ia juga mengeklaim ponsel Galaxy S generasi terbaru ini memiliki kekuatan, kecepatan, dan tools yang tidak ada di ponsel lainnya, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Samsung Newsroom, Jumat (21/1/2022).

"Generasi Galaxy S berikutnya telah hadir, menyatukan pengalaman terbaik Samsung Galaxy kami ke dalam satu perangkat terbaik. Bersiaplah untuk pengalaman "Ultra" terbaik," kata TM Roh.