Mari Belajar Menulis

SAYA termasuk orang yang terlambat dalam hal menulis. Kebiasaan membaca dan menulis baru tumbuh di umur 19 tahun awal memasuki kuliah. Saat itu belajar di Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta sekarang Universitas Negeri Yogyakarta dituntut untuk membuat makalah, resensi, book review, dan seterusnya baik tugas pribadi maupun kelompok. Tugas-tugas tersebut memaksa saya untuk membaca. Dari membaca inilah muncul kesadaran dan keinginan belajar serta berlatih menulis.

Dosen-dosen saya menekankan pentingnya menulis. Beliau sering berpesan publish or perish (terbitkan atau hilang). Sesungguhnya menulis adalah tanggung jawab intelektual seseorang terhadap ilmu pengetahuan yang akan habis ketika orang tersebut meninggal dunia. Namun, tidak demikian jika ilmu pengetahuan tersebut ditulis dan diterbitkan untuk disebarluaskan.

Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan kepadanya."

Sebuah tulisan yang ditampilkan di blog atau dicetak untuk diterbitkan dapat menjadi sebuah warisan yang bermanfaat sekaligus menjadi bekal akhirat. Kenapa? Karena jika kita meninggal dunia, sementara orang lain masih bisa mengakses atau membaca tulisan tersebut diikuti mengamalkan kandungannya. Bukankah yang demikian itu adalah amal jariah sekaligus warisan ilmu yang bermanfaat?

Tulisan adalah karya, maka proses untuk membuatnya disebut berkarya. Lazimnya sebuah karya tentunya memiliki tujuan kenapa dibuat. Karenanya sebelum kita menulis tetapkan dahulu tujuan dari karya tulis yang akan digarap. Seperti disebutkan dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat balasan sesuai niatnya.". Oleh karena sebagai seorang muslim yang kita harapkan adalah pahala. Maka dalam konteks menulis, motivasi atau niat apakah yang ada dalam diri kita agar mendatangkan pahala dari karya tersebut.

Menulis membutuhkan komitmen moral yang tinggi, jadikan menulis sebagai media untuk menebar dan menularkan kebaikan. Maka dari itu menulis membutuhkan pengetahuan dan keberanian, harus tahu dan berani. Buatlah orang tergerak dan terinspirasi oleh tulisan-tulisan kita. Dengan menulis, seseorang mendokumentasikan pemikiran geniusnya. Seperi yang diucapkan Helvy Tiana Rosa atas karya-karyanya yang menginspirasi generasi muda, beliau berkata: "Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi." Tulisan akan terjaga sepanjang masa.

Sahabat-sahabat jangan bersedih jika karya kita dicibir, direndahkan, dan diejek karena dianggap tidak berkualitas. Itu karena karya kita dibaca. Bersedihlah jika karya kita tidak dibaca karena belum ditulis.

Wahai sahabat, teruslah menulis! Terserah, mau tulis puisi, sajak, syair, seloka, pantun, cerpen, biografi, autobiografi, jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Karena, tulisan kita yang sederhana itu akan menjadi penuntun buat mereka untuk menciptakan karya-karya besar mereka. Hanya saja, mereka tak sanggup mengakuinya. Tak pun sanggup untuk mengakui kekurangan mereka.

Menurut sejarawan dan budayawan Kuntowijoyo: "Syarat untuk menjadi penulis ada tiga, yaitu; menulis, menulis, dan menulis." Kunci menulis sebenarnya sederhana, tidak ada kata dan rumus lain selain: Tulislah. Tulis apa pun yang ada di pikiran kita, sedikit atau banyak, biasakan konsisten melakukannya.

Ingat pesan bermakna dari J.K. Rowling, Penulis Harry Potter "Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kauketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri". Ingat pesan indah dari novelis hebat Indonesia Pramoedya Ananta Toer, berucap: "Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." Dalam kesempatan yang lain Bambang Trimansyah berucap; "Penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan."

Pengalaman penulis betapa pun sukarnya, akan dapat ditaklukkan oleh orang yang memiliki keberanian mencoba dan tidak takut gagal. Sekecil apa pun sebuah karya, penulis yakin pasti tetap mempunyai makna yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Ingat pesan indah dari Si "Tangan Besi" Margaret Thatcher; "Look at a day when you are supremely satisfied at the and. It's not a day when you lounge around doing nothing; it's a day you've had everything to do and you've done it." (Lihatlah pada suatu hari kamu sangat bahagia di bagian akhir. Itu bukanlah hari saat kau tidak melakukan apa-apa, itu adalah hari ketika kau telah melakukan segala hal dan kau telah melakukannya).

Lebih dari persoalan teknis, menulis adalah kerja filosofis. Lebih dari upaya merangkai fakta, menulis adalah ikhtiar menemukan dan mengikat makna. Lebih dari membagi gagasan, menulis adalah menuangkan penghayatan. Menulis merupakan kegiatan mengikat makna. Banyak sekali kejadian sehari-hari kita yang mengandung makna.

Menulis juga sarana mengeksplorasi diri sendiri. Kita "dipaksa" untuk mengetahui banyak hal dengan menulis. Ketika saya menulis dan membagikan tulisan saya kepada publik, ada perasaan bahagia dalam hati. Ada kalimat bijak yang benar-benar menginspirasi saya, kalimat bijak itu berbunyi, "Kebahagiaan hakiki adalah bukan berdasarkan apa yang kamu terima, tetapi apa yang telah kamu berikan untuk orang lain."

Apa pun alasan yang menyebabkan berhentinya menulis pada akhirnya harus bisa dicarikan solusinya. Dengan tidak menulis, pada hakikatnya kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita semua seharusnya tidak ingin merugi secara berkepanjangan. Kita perlu terus teguhkan bahwa sisa hidup kita harus bisa memberikan manfaat.

Oleh karena itu saya pribadi insyaallah bertekad bagaimana di hadapan tantangan hidup, terutama di era pandemi ini, bisa terus produktif dengan menulis apa saja yang bisa bermanfaat, walaupun satu huruf, atau kata, atau satu kalimat, atau satu paragraf. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan serta rida-Nya sehingga bisa diberikan semangat untuk menulis secara rutin, untuk mewujudkan kerinduan menulis.

Sebagai penutup tulisan ini saya kutip ucapan ulama besar Imam Al-Ghazali yang karya-karyanya terus dikaji sampai sekarang, beliau berucap: "Kalau engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis." (*)