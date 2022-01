Masih Muda Sudah Tajir Melintir hingga Dijuluki 'Sultan', Inilah Sumur Uang Raffi Ahmad

BANGKAPOS.COM-Sosok Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu artis yang tajir melintir.

Ia juga adalah salah satu artis paling populer di Indonesia dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 57 juta.

Tak hanya dikenal sebagai presenter, Raffi Ahmad juga dijuluki sebagai Sultan Andara.

Andara merupakan lokasi tempat tinggal Raffi dan istrinya, Nagita Slavina.

Julukan Sultan Andara disematkan ke Raffi karena kehidupannya yang mewah kerap jadi sorotan masyarakat.

Mulai dari barang-barang branded yang dikenakan keluarga Raffi, hingga membeli kontainer es krim untuk buah hati menjadi pemicu warganet menyebut keluarga ini menyebutnya Sultan.

Baca juga: 20 Wanita Cantik Layani Kebutuhan Biologis Raja Tua, Sewa 1 Lantai Hotel Khusus untuk Lakukan Ini

Meski begitu, nama Raffi Ahmad belum masuk ke daftar 50 taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Kompas.com)

Batas terbawah (cut-off) diisi oleh Kartini Muljadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan farmasi Tempo Scan Pacific (TPSC) dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar 695 juta dollar AS atau setara dengan Rp 9,97 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.350 per dollar AS.

Karena absennya Raffi di daftar tersebut, sudah pasti bahwa kekayaannya tidak mencapai Rp 9,97 triliun.

Namun, kekayaan pesohor tersebut tentu masih sangat besar dan jauh di atas kekayaan rata-rata masyarakat Indonesia.

Baca juga: Dibongkar Peneliti Amerika, China Kini Diam-diam Bangun Pangkalan Militer di Negara Tetangga RI Ini